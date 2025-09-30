- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ABPWW: Abpro Holdings, Inc.
Der Wechselkurs von ABPWW hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0232 bis zu einem Hoch von 0.0232 gehandelt.
Verfolgen Sie die Abpro Holdings, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ABPWW heute?
Die Aktie von Abpro Holdings, Inc. (ABPWW) notiert heute bei 0.0232. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.87% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0230 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von ABPWW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ABPWW Dividenden?
Abpro Holdings, Inc. wird derzeit mit 0.0232 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -53.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ABPWW zu verfolgen.
Wie kaufe ich ABPWW-Aktien?
Sie können Aktien von Abpro Holdings, Inc. (ABPWW) zum aktuellen Kurs von 0.0232 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0232 oder 0.0262 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ABPWW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ABPWW-Aktien?
Bei einer Investition in Abpro Holdings, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0116 - 0.1800 und der aktuelle Kurs 0.0232 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -25.16% und -47.87%, bevor sie Orders zu 0.0232 oder 0.0262 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ABPWW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Abpro Holdings, Inc.?
Der höchste Kurs von Abpro Holdings, Inc. (ABPWW) im vergangenen Jahr lag bei 0.1800. Innerhalb von 0.0116 - 0.1800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0230 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Abpro Holdings, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Abpro Holdings, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Abpro Holdings, Inc. (ABPWW) im Laufe des Jahres betrug 0.0116. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0232 und der Spanne 0.0116 - 0.1800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ABPWW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ABPWW statt?
Abpro Holdings, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0230 und -53.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0230
- Eröffnung
- 0.0232
- Bid
- 0.0232
- Ask
- 0.0262
- Tief
- 0.0232
- Hoch
- 0.0232
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.87%
- Monatsänderung
- -25.16%
- 6-Monatsänderung
- -47.87%
- Jahresänderung
- -53.60%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4