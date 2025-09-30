- Panoramica
ABPWW: Abpro Holdings, Inc.
Il tasso di cambio ABPWW ha avuto una variazione del 0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0232 e ad un massimo di 0.0232.
Segui le dinamiche di Abpro Holdings, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ABPWW oggi?
Oggi le azioni Abpro Holdings, Inc. sono prezzate a 0.0232. Viene scambiato all'interno di 0.87%, la chiusura di ieri è stata 0.0230 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ABPWW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Abpro Holdings, Inc. pagano dividendi?
Abpro Holdings, Inc. è attualmente valutato a 0.0232. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -53.60% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ABPWW.
Come acquistare azioni ABPWW?
Puoi acquistare azioni Abpro Holdings, Inc. al prezzo attuale di 0.0232. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0232 o 0.0262, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ABPWW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ABPWW?
Investire in Abpro Holdings, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0116 - 0.1800 e il prezzo attuale 0.0232. Molti confrontano -25.16% e -47.87% prima di effettuare ordini su 0.0232 o 0.0262. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ABPWW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Abpro Holdings, Inc.?
Il prezzo massimo di Abpro Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.1800. All'interno di 0.0116 - 0.1800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0230 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Abpro Holdings, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Abpro Holdings, Inc.?
Il prezzo più basso di Abpro Holdings, Inc. (ABPWW) nel corso dell'anno è stato 0.0116. Confrontandolo con gli attuali 0.0232 e 0.0116 - 0.1800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ABPWW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ABPWW?
Abpro Holdings, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0230 e -53.60%.
- Chiusura Precedente
- 0.0230
- Apertura
- 0.0232
- Bid
- 0.0232
- Ask
- 0.0262
- Minimo
- 0.0232
- Massimo
- 0.0232
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.87%
- Variazione Mensile
- -25.16%
- Variazione Semestrale
- -47.87%
- Variazione Annuale
- -53.60%
