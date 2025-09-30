QuotazioniSezioni
Valute / ABPWW
Tornare a Azioni

ABPWW: Abpro Holdings, Inc.

0.0232 USD 0.0002 (0.87%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ABPWW ha avuto una variazione del 0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0232 e ad un massimo di 0.0232.

Segui le dinamiche di Abpro Holdings, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ABPWW oggi?

Oggi le azioni Abpro Holdings, Inc. sono prezzate a 0.0232. Viene scambiato all'interno di 0.87%, la chiusura di ieri è stata 0.0230 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ABPWW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Abpro Holdings, Inc. pagano dividendi?

Abpro Holdings, Inc. è attualmente valutato a 0.0232. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -53.60% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ABPWW.

Come acquistare azioni ABPWW?

Puoi acquistare azioni Abpro Holdings, Inc. al prezzo attuale di 0.0232. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0232 o 0.0262, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ABPWW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ABPWW?

Investire in Abpro Holdings, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0116 - 0.1800 e il prezzo attuale 0.0232. Molti confrontano -25.16% e -47.87% prima di effettuare ordini su 0.0232 o 0.0262. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ABPWW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Abpro Holdings, Inc.?

Il prezzo massimo di Abpro Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.1800. All'interno di 0.0116 - 0.1800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0230 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Abpro Holdings, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Abpro Holdings, Inc.?

Il prezzo più basso di Abpro Holdings, Inc. (ABPWW) nel corso dell'anno è stato 0.0116. Confrontandolo con gli attuali 0.0232 e 0.0116 - 0.1800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ABPWW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ABPWW?

Abpro Holdings, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0230 e -53.60%.

Intervallo Giornaliero
0.0232 0.0232
Intervallo Annuale
0.0116 0.1800
Chiusura Precedente
0.0230
Apertura
0.0232
Bid
0.0232
Ask
0.0262
Minimo
0.0232
Massimo
0.0232
Volume
1
Variazione giornaliera
0.87%
Variazione Mensile
-25.16%
Variazione Semestrale
-47.87%
Variazione Annuale
-53.60%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4