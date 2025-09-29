ABPWW: Abpro Holdings, Inc.
今日ABPWW汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点0.0232和高点0.0232进行交易。
关注Abpro Holdings, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
ABPWW股票今天的价格是多少？
Abpro Holdings, Inc.股票今天的定价为0.0232。它在0.87%范围内交易，昨天的收盘价为0.0230，交易量达到1。ABPWW的实时价格图表显示了这些更新。
Abpro Holdings, Inc.股票是否支付股息？
Abpro Holdings, Inc.目前的价值为0.0232。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-53.60%和USD。实时查看图表以跟踪ABPWW走势。
如何购买ABPWW股票？
您可以以0.0232的当前价格购买Abpro Holdings, Inc.股票。订单通常设置在0.0232或0.0262附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ABPWW的实时图表更新。
如何投资ABPWW股票？
投资Abpro Holdings, Inc.需要考虑年度范围0.0116 - 0.1800和当前价格0.0232。许多人在以0.0232或0.0262下订单之前，会比较-25.16%和。实时查看ABPWW价格图表，了解每日变化。
Abpro Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Abpro Holdings, Inc.的最高价格是0.1800。在0.0116 - 0.1800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Abpro Holdings, Inc.的绩效。
Abpro Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？
Abpro Holdings, Inc.（ABPWW）的最低价格为0.0116。将其与当前的0.0232和0.0116 - 0.1800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABPWW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ABPWW股票是什么时候拆分的？
Abpro Holdings, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0230和-53.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0230
- 开盘价
- 0.0232
- 卖价
- 0.0232
- 买价
- 0.0262
- 最低价
- 0.0232
- 最高价
- 0.0232
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.87%
- 月变化
- -25.16%
- 6个月变化
- -47.87%
- 年变化
- -53.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值