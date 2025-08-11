Moedas / ABM
ABM: ABM Industries Incorporated
45.47 USD 0.35 (0.78%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ABM para hoje mudou para 0.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.75 e o mais alto foi 45.49.
Veja a dinâmica do par de moedas ABM Industries Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ABM Notícias
Faixa diária
44.75 45.49
Faixa anual
40.90 59.15
- Fechamento anterior
- 45.12
- Open
- 45.12
- Bid
- 45.47
- Ask
- 45.77
- Low
- 44.75
- High
- 45.49
- Volume
- 146
- Mudança diária
- 0.78%
- Mudança mensal
- -6.75%
- Mudança de 6 meses
- -3.48%
- Mudança anual
- -13.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh