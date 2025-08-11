货币 / ABM
ABM: ABM Industries Incorporated
44.96 USD 0.21 (0.47%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ABM汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点44.88和高点45.41进行交易。
关注ABM Industries Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ABM新闻
- ABM Stock Price Decreases 5% Since Reporting Q3 Earnings Miss
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- These Analysts Revise Their Forecasts On ABM Following Q3 Results - ABM Indus (NYSE:ABM)
- This Science Applications International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Baird downgrades ABM Industries stock rating to Neutral on competitive pressures
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- ABM Industries Q3 Revenue Up 6 Percent
- ABM Industries Falls Short On Profit But Beats Sales As Buybacks And Cash Flow Surge - ABM Indus (NYSE:ABM)
- Earnings call transcript: ABM Industries Q3 2025 misses EPS forecast
- Abm Industries Revenue Jumps 6% in Q3
- ABM Industries (ABM) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ABM Industries Q3 2025 slides: Revenue up 5%, initiates restructuring program
- ABM Industries falls as earnings miss overshadows revenue beat
- ABM Industries (ABM) Q3 Earnings Lag Estimates
- ABM Industries earnings missed by $0.13, revenue topped estimates
- Top Wall Street Forecasters Revamp ABM Expectations Ahead Of Q3 Earnings - ABM Indus (NYSE:ABM)
- Dow Jumps 350 Points On Rate Cut Bets: Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Children's Place (NASDAQ:PLCE), ABM Indus (NYSE:ABM)
- ABM Industries, Broadcom And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), ABM Indus (NYSE:ABM)
- ABM Industries, The Children’s Place to report earnings Friday
- ABM Industries: Aviation And Technological Solution Growth, Office Market Weighs (ABM)
- Best Dividend Kings: August 2025
- Do Options Traders Know Something About ABM Industries Stock We Don't?
- ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
日范围
44.88 45.41
年范围
40.90 59.15
- 前一天收盘价
- 44.75
- 开盘价
- 44.88
- 卖价
- 44.96
- 买价
- 45.26
- 最低价
- 44.88
- 最高价
- 45.41
- 交易量
- 144
- 日变化
- 0.47%
- 月变化
- -7.79%
- 6个月变化
- -4.56%
- 年变化
- -14.56%
