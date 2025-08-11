通貨 / ABM
ABM: ABM Industries Incorporated
45.61 USD 0.49 (1.09%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ABMの今日の為替レートは、1.09%変化しました。日中、通貨は1あたり44.75の安値と45.87の高値で取引されました。
ABM Industries Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
44.75 45.87
1年のレンジ
40.90 59.15
- 以前の終値
- 45.12
- 始値
- 45.12
- 買値
- 45.61
- 買値
- 45.91
- 安値
- 44.75
- 高値
- 45.87
- 出来高
- 789
- 1日の変化
- 1.09%
- 1ヶ月の変化
- -6.46%
- 6ヶ月の変化
- -3.18%
- 1年の変化
- -13.32%
