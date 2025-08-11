クォートセクション
ABM: ABM Industries Incorporated

45.61 USD 0.49 (1.09%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ABMの今日の為替レートは、1.09%変化しました。日中、通貨は1あたり44.75の安値と45.87の高値で取引されました。

ABM Industries Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
44.75 45.87
1年のレンジ
40.90 59.15
以前の終値
45.12
始値
45.12
買値
45.61
買値
45.91
安値
44.75
高値
45.87
出来高
789
1日の変化
1.09%
1ヶ月の変化
-6.46%
6ヶ月の変化
-3.18%
1年の変化
-13.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K