Währungen / ABM
ABM: ABM Industries Incorporated

45.61 USD 0.49 (1.09%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABM hat sich für heute um 1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.75 bis zu einem Hoch von 45.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die ABM Industries Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ABM News

Tagesspanne
44.75 45.87
Jahresspanne
40.90 59.15
Vorheriger Schlusskurs
45.12
Eröffnung
45.12
Bid
45.61
Ask
45.91
Tief
44.75
Hoch
45.87
Volumen
789
Tagesänderung
1.09%
Monatsänderung
-6.46%
6-Monatsänderung
-3.18%
Jahresänderung
-13.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K