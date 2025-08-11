Währungen / ABM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ABM: ABM Industries Incorporated
45.61 USD 0.49 (1.09%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABM hat sich für heute um 1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.75 bis zu einem Hoch von 45.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die ABM Industries Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABM News
- ABM Stock Price Decreases 5% Since Reporting Q3 Earnings Miss
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- These Analysts Revise Their Forecasts On ABM Following Q3 Results - ABM Indus (NYSE:ABM)
- This Science Applications International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Baird downgrades ABM Industries stock rating to Neutral on competitive pressures
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- ABM Industries Q3 Revenue Up 6 Percent
- ABM Industries Falls Short On Profit But Beats Sales As Buybacks And Cash Flow Surge - ABM Indus (NYSE:ABM)
- Earnings call transcript: ABM Industries Q3 2025 misses EPS forecast
- Abm Industries Revenue Jumps 6% in Q3
- ABM Industries (ABM) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ABM Industries Q3 2025 slides: Revenue up 5%, initiates restructuring program
- ABM Industries falls as earnings miss overshadows revenue beat
- ABM Industries (ABM) Q3 Earnings Lag Estimates
- ABM Industries earnings missed by $0.13, revenue topped estimates
- Top Wall Street Forecasters Revamp ABM Expectations Ahead Of Q3 Earnings - ABM Indus (NYSE:ABM)
- Dow Jumps 350 Points On Rate Cut Bets: Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Children's Place (NASDAQ:PLCE), ABM Indus (NYSE:ABM)
- ABM Industries, Broadcom And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), ABM Indus (NYSE:ABM)
- ABM Industries, The Children’s Place to report earnings Friday
- ABM Industries: Aviation And Technological Solution Growth, Office Market Weighs (ABM)
- Best Dividend Kings: August 2025
- Do Options Traders Know Something About ABM Industries Stock We Don't?
- ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
Tagesspanne
44.75 45.87
Jahresspanne
40.90 59.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.12
- Eröffnung
- 45.12
- Bid
- 45.61
- Ask
- 45.91
- Tief
- 44.75
- Hoch
- 45.87
- Volumen
- 789
- Tagesänderung
- 1.09%
- Monatsänderung
- -6.46%
- 6-Monatsänderung
- -3.18%
- Jahresänderung
- -13.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K