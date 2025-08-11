Валюты / ABM
ABM: ABM Industries Incorporated
44.75 USD 0.80 (1.76%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ABM за сегодня изменился на -1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.61, а максимальная — 45.63.
Следите за динамикой ABM Industries Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
44.61 45.63
Годовой диапазон
40.90 59.15
- Предыдущее закрытие
- 45.55
- Open
- 45.58
- Bid
- 44.75
- Ask
- 45.05
- Low
- 44.61
- High
- 45.63
- Объем
- 1.034 K
- Дневное изменение
- -1.76%
- Месячное изменение
- -8.22%
- 6-месячное изменение
- -5.01%
- Годовое изменение
- -14.96%
