ABM: ABM Industries Incorporated
45.02 USD 0.59 (1.29%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ABM 환율이 오늘 -1.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 44.84이고 고가는 45.52이었습니다.
ABM Industries Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
44.84 45.52
년간 변동
40.90 59.15
- 이전 종가
- 45.61
- 시가
- 45.50
- Bid
- 45.02
- Ask
- 45.32
- 저가
- 44.84
- 고가
- 45.52
- 볼륨
- 672
- 일일 변동
- -1.29%
- 월 변동
- -7.67%
- 6개월 변동
- -4.44%
- 년간 변동율
- -14.44%
