ABEQ: Absolute Select Value ETF
35.62 USD 0.02 (0.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ABEQ para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.57 e o mais alto foi 35.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Absolute Select Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
35.57 35.68
Faixa anual
30.86 36.00
- Fechamento anterior
- 35.60
- Open
- 35.63
- Bid
- 35.62
- Ask
- 35.92
- Low
- 35.57
- High
- 35.68
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 0.06%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 4.76%
- Mudança anual
- 9.03%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh