ABEQ
ABEQ: Absolute Select Value ETF
35.86 USD 0.24 (0.67%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ABEQ 환율이 오늘 0.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.65이고 고가는 35.86이었습니다.
Absolute Select Value ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
35.65 35.86
년간 변동
30.86 36.00
- 이전 종가
- 35.62
- 시가
- 35.69
- Bid
- 35.86
- Ask
- 36.16
- 저가
- 35.65
- 고가
- 35.86
- 볼륨
- 22
- 일일 변동
- 0.67%
- 월 변동
- 0.67%
- 6개월 변동
- 5.47%
- 년간 변동율
- 9.76%
20 9월, 토요일