Devises / ABEQ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ABEQ: Absolute Select Value ETF
35.86 USD 0.24 (0.67%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ABEQ a changé de 0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.65 et à un maximum de 35.86.
Suivez la dynamique Absolute Select Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABEQ Nouvelles
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- ABEQ: Focused On High-Quality Companies With Margin Of Safety (NYSEARCA:ABEQ)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
Range quotidien
35.65 35.86
Range Annuel
30.86 36.00
- Clôture Précédente
- 35.62
- Ouverture
- 35.69
- Bid
- 35.86
- Ask
- 36.16
- Plus Bas
- 35.65
- Plus Haut
- 35.86
- Volume
- 22
- Changement quotidien
- 0.67%
- Changement Mensuel
- 0.67%
- Changement à 6 Mois
- 5.47%
- Changement Annuel
- 9.76%
20 septembre, samedi