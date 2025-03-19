Валюты / ABEQ
ABEQ: Absolute Select Value ETF
35.56 USD 0.04 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ABEQ за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.51, а максимальная — 35.62.
Следите за динамикой Absolute Select Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ABEQ
Дневной диапазон
35.51 35.62
Годовой диапазон
30.86 36.00
- Предыдущее закрытие
- 35.60
- Open
- 35.60
- Bid
- 35.56
- Ask
- 35.86
- Low
- 35.51
- High
- 35.62
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- -0.17%
- 6-месячное изменение
- 4.59%
- Годовое изменение
- 8.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.