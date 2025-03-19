QuotazioniSezioni
Valute / ABEQ
Tornare a Azioni

ABEQ: Absolute Select Value ETF

35.86 USD 0.24 (0.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ABEQ ha avuto una variazione del 0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.65 e ad un massimo di 35.86.

Segui le dinamiche di Absolute Select Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ABEQ News

Intervallo Giornaliero
35.65 35.86
Intervallo Annuale
30.86 36.00
Chiusura Precedente
35.62
Apertura
35.69
Bid
35.86
Ask
36.16
Minimo
35.65
Massimo
35.86
Volume
22
Variazione giornaliera
0.67%
Variazione Mensile
0.67%
Variazione Semestrale
5.47%
Variazione Annuale
9.76%
21 settembre, domenica