Valute / ABEQ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ABEQ: Absolute Select Value ETF
35.86 USD 0.24 (0.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ABEQ ha avuto una variazione del 0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.65 e ad un massimo di 35.86.
Segui le dinamiche di Absolute Select Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABEQ News
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- ABEQ: Focused On High-Quality Companies With Margin Of Safety (NYSEARCA:ABEQ)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
Intervallo Giornaliero
35.65 35.86
Intervallo Annuale
30.86 36.00
- Chiusura Precedente
- 35.62
- Apertura
- 35.69
- Bid
- 35.86
- Ask
- 36.16
- Minimo
- 35.65
- Massimo
- 35.86
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- 0.67%
- Variazione Mensile
- 0.67%
- Variazione Semestrale
- 5.47%
- Variazione Annuale
- 9.76%
21 settembre, domenica