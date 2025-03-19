通貨 / ABEQ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ABEQ: Absolute Select Value ETF
35.62 USD 0.02 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ABEQの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり35.57の安値と35.68の高値で取引されました。
Absolute Select Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABEQ News
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- ABEQ: Focused On High-Quality Companies With Margin Of Safety (NYSEARCA:ABEQ)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
1日のレンジ
35.57 35.68
1年のレンジ
30.86 36.00
- 以前の終値
- 35.60
- 始値
- 35.63
- 買値
- 35.62
- 買値
- 35.92
- 安値
- 35.57
- 高値
- 35.68
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 0.06%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 4.76%
- 1年の変化
- 9.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K