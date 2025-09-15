Moedas / AAL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AAL: American Airlines Group Inc
12.48 USD 0.07 (0.56%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AAL para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.36 e o mais alto foi 12.82.
Veja a dinâmica do par de moedas American Airlines Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AAL Notícias
- Anglo American corta empregos na Austrália em meio a desafios no mercado de carvão
- Anglo American cuts jobs in Australia amid coal market challenges
- Anglo American cuts ’small number’ of jobs in Australia’s Brisbane
- Venda de níquel da Anglo American no Brasil para MMG recebe aprovação antitruste
- Anglo American’s Brazil nickel sale to MMG gets antitrust approval - report
- Factbox-Australia’s biggest takeover deals that fell apart
- Analysis-Anglo-Teck merger to unlock Chile mine synergies, if Glencore signs off
- Reino Unido - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice Investing.com Reino Unido 100 avançou 0,17%
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.17%
- Top 5 ações de companhias aéreas segundo o WarrenAI da Investing.com
- Top 5 airline stocks according to Investing.com’s WarrenAI
- Vertical Aerospace garante instalações de produção e reafirma meta de certificação para 2028
- Anglo American e Codelco fecham acordo de US$5 bi em minas de cobre no Chile
- Low-cost airline says why it 'won't bother going back to Israel'
- Anglo American e Codelco fecham acordo de cobre de US$ 5 bilhões no Chile
- Anglo American, Codelco seal $5 bln copper deal in Chile’s Los Bronces and Andina
- Ações europeias recuam marginalmente; reunião do Fed e dados econômicos em foco
- European stocks slip marginally; Fed meeting, economic data in focus
- Anglo American, Codelco finalise $5 billion Chile copper mines deal
- Why Delta Air Lines (DAL) Could Earn a Stock Re-Rating This Holiday Season - TipRanks.com
- American Airlines (AAL) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- United Airlines will up flights to one of its most exotic destinations
- Carney impõe condição de sede canadense para acordo da Anglo American com a Teck
- Carney set Canadian HQ condition for Anglo American’s Teck deal - Globe and Mail
Faixa diária
12.36 12.82
Faixa anual
8.50 19.10
- Fechamento anterior
- 12.41
- Open
- 12.43
- Bid
- 12.48
- Ask
- 12.78
- Low
- 12.36
- High
- 12.82
- Volume
- 50.162 K
- Mudança diária
- 0.56%
- Mudança mensal
- -5.74%
- Mudança de 6 meses
- 21.40%
- Mudança anual
- 11.13%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh