Valute / AAL
AAL: American Airlines Group Inc
12.45 USD 0.13 (1.03%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AAL ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.31 e ad un massimo di 12.67.
Segui le dinamiche di American Airlines Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
12.31 12.67
Intervallo Annuale
8.50 19.10
- Chiusura Precedente
- 12.58
- Apertura
- 12.65
- Bid
- 12.45
- Ask
- 12.75
- Minimo
- 12.31
- Massimo
- 12.67
- Volume
- 34.110 K
- Variazione giornaliera
- -1.03%
- Variazione Mensile
- -5.97%
- Variazione Semestrale
- 21.11%
- Variazione Annuale
- 10.86%
20 settembre, sabato