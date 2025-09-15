通貨 / AAL
AAL: American Airlines Group Inc
12.58 USD 0.10 (0.80%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AALの今日の為替レートは、0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり12.47の安値と12.63の高値で取引されました。
American Airlines Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AAL News
- oneworld Alliance considers Indian partner as market expands
- Here's Why Investors Should Give American Airlines Stock a Miss Now
- Anglo American、石炭市場の課題に直面しオーストラリアで人員削減
- Anglo American cuts jobs in Australia amid coal market challenges
- Anglo American cuts ’small number’ of jobs in Australia’s Brisbane
- Anglo American to Slash Jobs in Australia as Coal Market Slump Deepens
- Anglo Americanのブラジルニッケル事業のMMGへの売却、独禁当局が承認と報道
- Anglo American’s Brazil nickel sale to MMG gets antitrust approval - report
- Factbox-Australia’s biggest takeover deals that fell apart
- Analysis-Anglo-Teck merger to unlock Chile mine synergies, if Glencore signs off
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.17%
- Investing.comのウォーレンAIによる航空株トップ5
- Top 5 airline stocks according to Investing.com’s WarrenAI
- Low-cost airline says why it 'won't bother going back to Israel'
- Anglo AmericanとCodelco、チリのロス・ブロンセスとアンディナで50億ドルの銅鉱山取引を締結
- Anglo American, Codelco seal $5 bln copper deal in Chile’s Los Bronces and Andina
- 欧州株式、小幅下落；FRB会合と経済指標に注目
- European stocks slip marginally; Fed meeting, economic data in focus
- Anglo American, Codelco finalise $5 billion Chile copper mines deal
- Why Delta Air Lines (DAL) Could Earn a Stock Re-Rating This Holiday Season - TipRanks.com
- American Airlines (AAL) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- United Airlines will up flights to one of its most exotic destinations
- カーニー首相、Anglo Americanのテック買収に対しカナダ本社設置を条件に
- Carney set Canadian HQ condition for Anglo American’s Teck deal - Globe and Mail
1日のレンジ
12.47 12.63
1年のレンジ
8.50 19.10
- 以前の終値
- 12.48
- 始値
- 12.59
- 買値
- 12.58
- 買値
- 12.88
- 安値
- 12.47
- 高値
- 12.63
- 出来高
- 42.580 K
- 1日の変化
- 0.80%
- 1ヶ月の変化
- -4.98%
- 6ヶ月の変化
- 22.37%
- 1年の変化
- 12.02%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B