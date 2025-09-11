Валюты / AAL
AAL: American Airlines Group Inc
12.41 USD 0.12 (0.96%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AAL за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.16, а максимальная — 12.62.
Следите за динамикой American Airlines Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AAL
- Low-cost airline says why it 'won't bother going back to Israel'
- Anglo American и Codelco заключили медную сделку на $5 млрд в Los Bronces и Andina
- Anglo American, Codelco seal $5 bln copper deal in Chile’s Los Bronces and Andina
- European stocks slip marginally; Fed meeting, economic data in focus
- Anglo American, Codelco finalise $5 billion Chile copper mines deal
- Why Delta Air Lines (DAL) Could Earn a Stock Re-Rating This Holiday Season - TipRanks.com
- American Airlines (AAL) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- United Airlines will up flights to one of its most exotic destinations
- Карни поставил условие о канадской штаб-квартире для сделки Anglo American с Teck - Globe and Mail
- Carney set Canadian HQ condition for Anglo American’s Teck deal - Globe and Mail
- American Airlines, Delta Air Lines suspend pilots for conduct
- Anglo American объявляет курсы конвертации валют для дивидендов
- Anglo American announces dividend currency conversion rates
- Mizuho maintains Palantir stock rating at Neutral with $165 price target
- BHP flags organic copper growth, US allure, silent on big buyouts
- JETS: The Airline Industry Is Losing Its Spirit (NYSEARCA:JETS)
- Нефтетрейдер Gunvor начнет торговать физическим золотом
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- FTSE 100 сегодня: акции горнодобывающих компаний лидируют; экономика замедлилась в июле
- FTSE 100 today: Mining stocks lead index; economy stalls in July
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Акции горнодобывающих компаний Лондона растут на фоне укрепления цен на драгоценные металлы
- London-listed miners gain as precious metal prices strengthen
- Stock Market Today: American Airlines Edges Higher on Thursday
Дневной диапазон
12.16 12.62
Годовой диапазон
8.50 19.10
- Предыдущее закрытие
- 12.53
- Open
- 12.60
- Bid
- 12.41
- Ask
- 12.71
- Low
- 12.16
- High
- 12.62
- Объем
- 45.406 K
- Дневное изменение
- -0.96%
- Месячное изменение
- -6.27%
- 6-месячное изменение
- 20.72%
- Годовое изменение
- 10.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.