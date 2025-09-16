Devises / AAL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AAL: American Airlines Group Inc
12.45 USD 0.13 (1.03%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AAL a changé de -1.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.31 et à un maximum de 12.67.
Suivez la dynamique American Airlines Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AAL Nouvelles
- UBS revoit à la hausse ses prévisions pour les métaux de base
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- FTSE 100 aujourd’hui : l’indice baisse, la livre tombe à 1,34$ ; les ventes au détail britanniques augmentent
- FTSE 100 today: Index drops, pound falls to $1.34; U.K. retail sales climb
- Le rallye de l’or soutient les gains des minières cotées à Londres
- Gold rally supports gains in London-listed miners
- US lawmaker wants Trump to restrict Chinese flights over rare earths access
- oneworld Alliance considers Indian partner as market expands
- Spirit Airlines cuts more flights and jobs amid second bankruptcy
- Here's Why Investors Should Give American Airlines Stock a Miss Now
- Anglo American réduit ses effectifs en Australie face aux défis du marché du charbon
- Anglo American cuts jobs in Australia amid coal market challenges
- Anglo American cuts ’small number’ of jobs in Australia’s Brisbane
- Anglo American to Slash Jobs in Australia as Coal Market Slump Deepens
- La vente de nickel au Brésil d’Anglo American à MMG reçoit l’approbation antitrust
- Anglo American’s Brazil nickel sale to MMG gets antitrust approval - report
- Factbox-Australia’s biggest takeover deals that fell apart
- Analysis-Anglo-Teck merger to unlock Chile mine synergies, if Glencore signs off
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.17%
- Top 5 airline stocks according to Investing.com’s WarrenAI
- Vertical Aerospace sécurise ses installations de production et confirme son objectif de certification pour 2028
- Low-cost airline says why it 'won't bother going back to Israel'
- Anglo American et Codelco concluent un accord de 5 milliards $ pour le cuivre au Chili
- Anglo American, Codelco seal $5 bln copper deal in Chile’s Los Bronces and Andina
Range quotidien
12.31 12.67
Range Annuel
8.50 19.10
- Clôture Précédente
- 12.58
- Ouverture
- 12.65
- Bid
- 12.45
- Ask
- 12.75
- Plus Bas
- 12.31
- Plus Haut
- 12.67
- Volume
- 34.110 K
- Changement quotidien
- -1.03%
- Changement Mensuel
- -5.97%
- Changement à 6 Mois
- 21.11%
- Changement Annuel
- 10.86%
20 septembre, samedi