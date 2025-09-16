통화 / AAL
AAL: American Airlines Group Inc
12.45 USD 0.13 (1.03%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AAL 환율이 오늘 -1.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.31이고 고가는 12.67이었습니다.
American Airlines Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AAL News
- UBS, 기본 금속 전망치 상향 조정
- 영국 FTSE 지수 하락, 파운드 $1.34로 떨어져; 영국 소매판매 증가
- 런던 상장 광업주, 금 가격 상승에 힘입어 상승세
- Anglo American, 호주서 감원… 석탄 시장 난항 속
- 브라질, Anglo American 니켈 매각 승인 - 보고서
일일 변동 비율
12.31 12.67
년간 변동
8.50 19.10
- 이전 종가
- 12.58
- 시가
- 12.64
- Bid
- 12.45
- Ask
- 12.75
- 저가
- 12.31
- 고가
- 12.67
- 볼륨
- 34.108 K
- 일일 변동
- -1.03%
- 월 변동
- -5.97%
- 6개월 변동
- 21.11%
- 년간 변동율
- 10.86%
