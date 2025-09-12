货币 / AAL
AAL: American Airlines Group Inc
12.41 USD 0.12 (0.96%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AAL汇率已更改-0.96%。当日，交易品种以低点12.16和高点12.62进行交易。
关注American Airlines Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
12.16 12.62
年范围
8.50 19.10
- 前一天收盘价
- 12.53
- 开盘价
- 12.60
- 卖价
- 12.41
- 买价
- 12.71
- 最低价
- 12.16
- 最高价
- 12.62
- 交易量
- 45.406 K
- 日变化
- -0.96%
- 月变化
- -6.27%
- 6个月变化
- 20.72%
- 年变化
- 10.51%
