USDDKK: US Dollar vs Danish Krone

6.33170 DKK 0.00030 (0.00%)
Setor: Moeda Base: US Dollar Moeda de lucro: Danish Krone

A taxa do USDDKK para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 6.32665 DKK para 1 USD e o máximo foi 6.33256 DKK.

Veja a dinâmica do par de moedas Dólar americano vs coroa dinamarquesa. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar americano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
6.32665 6.33256
Faixa anual
6.26214 7.32902
Fechamento anterior
6.3314 0
Open
6.3291 3
Bid
6.3317 0
Ask
6.3320 0
Low
6.3266 5
High
6.3325 6
Volume
1.026 K
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
-0.75%
Mudança de 6 meses
-8.17%
Mudança anual
-5.42%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh