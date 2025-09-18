Moedas / USDDKK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
USDDKK: US Dollar vs Danish Krone
6.33170 DKK 0.00030 (0.00%)
Setor: Moeda Base: US Dollar Moeda de lucro: Danish Krone
A taxa do USDDKK para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 6.32665 DKK para 1 USD e o máximo foi 6.33256 DKK.
Veja a dinâmica do par de moedas Dólar americano vs coroa dinamarquesa. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar americano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Aplicativos de negociação para USDDKK
PCA Pairs Trader Pro
Oleksandr Art'omenko
PCA Pairs Trader Pro — é um Expert Advisor que, com base no método de Componentes Principais (PCA) , encontra automaticamente o par de ativos ideal a partir de um portfólio de cinco instrumentos e monta entre eles uma posição hedge de mercado-neutro composta por duas ordens: LONG e SHORT. Ao contrário do trading de pares clássico, em que se analisa apenas um par, o PCA Pairs Trader Pro realiza uma análise estatística multidimensional, identifica padrões ocultos e adapta‑se às condições de mercad
Richter mt5
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Sequoia mt5
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Sequoia v4
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Richter mt4
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
Procurando fazer backtesting do seu EA com dados reais de ticks? Não procure mais, o Real Tick Data Creator é a solução. Os dados de ticks no testador de estratégias não são reais e não refletem como o preço realmente se moveu, em vez disso, é apenas uma simulação. Mas com este software, você pode fazer backtesting de suas estratégias com dados reais de ticks. "Real Tick Data Creator" é um software inovador projetado para fornecer aos traders que utilizam a plataforma Metatrader 4 dados preciso
Faixa diária
6.32665 6.33256
Faixa anual
6.26214 7.32902
- Fechamento anterior
- 6.3314 0
- Open
- 6.3291 3
- Bid
- 6.3317 0
- Ask
- 6.3320 0
- Low
- 6.3266 5
- High
- 6.3325 6
- Volume
- 1.026 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.75%
- Mudança de 6 meses
- -8.17%
- Mudança anual
- -5.42%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh