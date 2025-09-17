Валюты / USDDKK
USDDKK: US Dollar vs Danish Krone
6.30652 DKK 0.01704 (0.27%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Danish Krone
Курс USDDKK за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.28637 DKK за 1 USD, а максимальная — 6.30767 DKK.
Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Датской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
6.28637 6.30767
Годовой диапазон
6.28338 7.32902
- Предыдущее закрытие
- 6.2894 8
- Open
- 6.2884 8
- Bid
- 6.3065 2
- Ask
- 6.3068 2
- Low
- 6.2863 7
- High
- 6.3076 7
- Объем
- 30.940 K
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- -1.14%
- 6-месячное изменение
- -8.54%
- Годовое изменение
- -5.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.