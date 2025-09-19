Währungen / USDDKK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
USDDKK: US Dollar vs Danish Krone
6.35209 DKK 0.02069 (0.33%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Danish Krone
Der Wechselkurs von USDDKK hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 6.32665 DKK und einem Hoch von 6.36266 DKK pro 1 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die US Dollar vs Dänischer Krone-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Handelsanwendungen für USDDKK
PCA Pairs Trader Pro
Oleksandr Art'omenko
PCA Pairs Trader Pro ist ein Expert Advisor, der auf Basis der Hauptkomponentenanalyse (PCA) automatisch das optimale Asset‑Paar aus einem Portfolio von fünf Instrumenten ermittelt und zwischen diesen eine marktneutrale Absicherungsposition mit einem LONG‑ und einem SHORT‑Trade aufbaut. Im Gegensatz zum klassischen Paartrading, bei dem nur ein einziges Paar analysiert wird, führt PCA Pairs Trader Pro eine mehrdimensionale statistische Analyse durch, erkennt versteckte Muster und passt sich ohn
Richter mt5
Ein Richter Expert ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Durch die Analyse der Preise über einen bestimmten Zeitraum bestimmt er die Stärke und Amplitude der Preise mithilfe eines einzigartigen Indikatorsystems, das auf realen Daten basiert. Wenn sich der Trend und dessen Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots berücksichtigen Signale über überkaufte und überverkaufte Märkte. Geka
Sequoia mt5
Der Sequoia Expert Advisor ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Basierend auf der Analyse der Preise über einen bestimmten Zeitraum hinweg, zeigt er die Stärke und Amplitude der Preise mit Hilfe eines einzigartigen Indikationssystems an, das auf realen Daten basiert. Wenn sich die Stärke des Trends und seine Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots enthalten Signale über überkauft
Sequoia v4
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Richter mt4
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
Möchten Sie Ihr EA mit echten Tick-Daten backtesten? Dann ist Real Tick Data Creator genau das Richtige für Sie. Die Tick-Daten im Strategietester sind nicht echt und spiegeln nicht wider, wie sich der Preis tatsächlich bewegt hat, sondern sind lediglich eine Simulation. Mit dieser Software können Sie jedoch Ihre Strategien mit echten Tick-Daten backtesten. "Real Tick Data Creator" ist eine innovative Software, die entwickelt wurde, um Händlern, die die Metatrader 4-Plattform nutzen, genaue und
Tagesspanne
6.32665 6.36266
Jahresspanne
6.26214 7.32902
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.3314 0
- Eröffnung
- 6.3291 3
- Bid
- 6.3520 9
- Ask
- 6.3523 9
- Tief
- 6.3266 5
- Hoch
- 6.3626 6
- Volumen
- 83.459 K
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- -0.43%
- 6-Monatsänderung
- -7.88%
- Jahresänderung
- -5.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K