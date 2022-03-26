Sistema 'netting' e Sistema 'hedging': o que você deveria saber! - página 2

Fechamento posição conta EDGE
Fechamento posição conta EDGE
  • 2017.05.30
  • www.mql5.com
Ola, boa noite...
 

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Fechamento posição conta EDGE

Fechamento posição conta EDGE

Daniel Andrejczuk, 2017.05.31 01:35

Resolvido! Vou compartilhar aqui talvez ajude alguém na sequencia:

Primeiramente foi mérito e atenção do Sr. Márcio Pulcinelli em um grupo do face.

Então vamos la, pelo que entendi:


1) Usando OrderSend:

1.1) A opção action:TRADE_ACTION_CLOSE_BY deve ser usada quando se deseja fechar a posição quando se tem 2 posições (ordens distintas) opostas já abertas.

1.2) Se não tiver as 2 ordens, deveria abrir a oposta e em um segundo momento fazer a ordem dizendo que uma fecha a outra.

1.3) Não cheguei a por em prática isso, não sei se procede, mais é o entendimento que fiquei.


2) Usando CTrade

2.1) Simples e funcionou:

bool  PositionClose( 
   const ulong   ticket,                  //  bilhete da posição 
   ulong         deviation=ULONG_MAX      // desvio 
   )


Atenciosamente,

Daniel


 

Pessoal,

Uso o modo hedging na corretora Rico e infelizmente nela não consigo usar o método PositionCloseBy, ele não fecha duas posições opostas conforme deveria. 

Já uso esse método em robos Forex e funciona perfeitamente mas na Rico, no modo Demo funciona mas no modo Real não.

Alguém passou por isso?

 
Thiago Ferreira:
O Hedge é uma funcionalidade que eu esperava a muito tempo na MT5, mas que hoje em dia não uso mais. Deixei de lado. Sem o hedge simplifica as operaçoes. Pensado aqui, quem sabe eu implemento futuramente.

Olá Thiago,

Eu uso raramente o Hedge. No entanto prefiro continuar com a MT5 nessa opção pois permite manter várias posições num mesmo sentido, com os respectivos stop losses individualizados.

Ou seja, o scalling in e scalling out é mais flexível/gerível do que sem o hedge.

Eu tenho dificuldade em aceitar o argumento em vigor nos EUA que diz que o netting proteje os traders.

Um abraço... Vitor

 

Olá,

Eu tenho um EA que roda em conta Netting e preciso adaptá-lo para funcionar em contas Hedging. Eu li a documentação dos links propostos, porém não entendi como eu poderia colocar uma ordem limite  pendente no Book para funcionar como um Take Profit e encerrar a posição original. No EA atual, quando eu faço a entrada, já coloco uma ordem pendente na direção oposta, o que é imprescindível, pois já fico bem posicionado no Book e também em caso de algum problema de conexão, a posição é encerrada pois a ordem já foi colocada na entrada. Além disso, meu EA é sensível a slippage pois ele opera em WDO e WIN pegando apenas um ou dois ticks de profit por entrada. 

Entrada BUY -> Envia Sell Limit para encerrar a posição (Take Profit no book)

Entrada SELL -> Envia Buy Limit para encerrar a posição (Take Profit no book)

Como no sistema Hedging uma ordem no sentido oposto vira uma nova posição, cheguei à conclusão que não é possível fazer o que eu fazia antes, e minha única saída seria colocar o take profit na ordem original. Seria isso mesmo, ou teria alguma forma de deixar uma ordem pendente com mesmo volume de uma posição aberta para fechar a mesma, como no exemplo que citei? 

Abraço e obrigado,

Marcos

 

Perguntei hoje para a Modal se eu transformar minha conta Real para Hedge, a conta DEMO viraria também Hedge, e eles disseram que não, apenas a conta Real ficaria Hedge.

Isto procede?

Existe alguma corretora brasileira que tenha conta DEMO Hedge?


Obrigado!

;)

 
Flavio Jarabeck:


Eae Flávio, tudo bem?  Eu não uso Hedge, mas no site apresenta a opção de ativar conta Hedge em DEMO.


 
Rogerio Giannetti Torres:

Eae Flávio, tudo bem?  Eu não uso Hedge, mas no site apresenta a opção de ativar conta Hedge em DEMO.


OPa!


Valeu pela dica!

Mega-estranho os caras da Modal terem conta Hedge só na Real, não faz sentido...

Obrigado!


;)

 

Esperei algumas horas, e indaguei de novo a Modal sobre a conta Hedge em DEMO... O atendente disse que sim, funciona, ativou pra mim, deve lever 24h para se efetivar... Vou aguardar e posto aqui a verdade...

PQP...

Não dá pra confiar em ninguém...

;)

 
Flavio Jarabeck:

Esperei algumas horas, e indaguei de novo a Modal sobre a conta Hedge em DEMO... O atendente disse que sim, funciona, ativou pra mim, deve lever 24h para se efetivar... Vou aguardar e posto aqui a verdade...

PQP...

Não dá pra confiar em ninguém...

;)

Os suportes das corretoras nacionais assustam...

[ ]'s

