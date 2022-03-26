Sistema 'netting' e Sistema 'hedging': o que você deveria saber! - página 2
Daniel Andrejczuk, 2017.05.31 01:35
Resolvido! Vou compartilhar aqui talvez ajude alguém na sequencia:
Primeiramente foi mérito e atenção do Sr. Márcio Pulcinelli em um grupo do face.
Então vamos la, pelo que entendi:
1) Usando OrderSend:
1.1) A opção action:TRADE_ACTION_CLOSE_BY deve ser usada quando se deseja fechar a posição quando se tem 2 posições (ordens distintas) opostas já abertas.
1.2) Se não tiver as 2 ordens, deveria abrir a oposta e em um segundo momento fazer a ordem dizendo que uma fecha a outra.
1.3) Não cheguei a por em prática isso, não sei se procede, mais é o entendimento que fiquei.
2) Usando CTrade
2.1) Simples e funcionou:
Atenciosamente,
Daniel
Pessoal,
Uso o modo hedging na corretora Rico e infelizmente nela não consigo usar o método PositionCloseBy, ele não fecha duas posições opostas conforme deveria.
Já uso esse método em robos Forex e funciona perfeitamente mas na Rico, no modo Demo funciona mas no modo Real não.
Alguém passou por isso?
O Hedge é uma funcionalidade que eu esperava a muito tempo na MT5, mas que hoje em dia não uso mais. Deixei de lado. Sem o hedge simplifica as operaçoes. Pensado aqui, quem sabe eu implemento futuramente.
Olá Thiago,
Eu uso raramente o Hedge. No entanto prefiro continuar com a MT5 nessa opção pois permite manter várias posições num mesmo sentido, com os respectivos stop losses individualizados.
Ou seja, o scalling in e scalling out é mais flexível/gerível do que sem o hedge.
Eu tenho dificuldade em aceitar o argumento em vigor nos EUA que diz que o netting proteje os traders.
Um abraço... Vitor
Olá,
Eu tenho um EA que roda em conta Netting e preciso adaptá-lo para funcionar em contas Hedging. Eu li a documentação dos links propostos, porém não entendi como eu poderia colocar uma ordem limite pendente no Book para funcionar como um Take Profit e encerrar a posição original. No EA atual, quando eu faço a entrada, já coloco uma ordem pendente na direção oposta, o que é imprescindível, pois já fico bem posicionado no Book e também em caso de algum problema de conexão, a posição é encerrada pois a ordem já foi colocada na entrada. Além disso, meu EA é sensível a slippage pois ele opera em WDO e WIN pegando apenas um ou dois ticks de profit por entrada.
Entrada BUY -> Envia Sell Limit para encerrar a posição (Take Profit no book)
Entrada SELL -> Envia Buy Limit para encerrar a posição (Take Profit no book)
Como no sistema Hedging uma ordem no sentido oposto vira uma nova posição, cheguei à conclusão que não é possível fazer o que eu fazia antes, e minha única saída seria colocar o take profit na ordem original. Seria isso mesmo, ou teria alguma forma de deixar uma ordem pendente com mesmo volume de uma posição aberta para fechar a mesma, como no exemplo que citei?
Abraço e obrigado,
Marcos
Perguntei hoje para a Modal se eu transformar minha conta Real para Hedge, a conta DEMO viraria também Hedge, e eles disseram que não, apenas a conta Real ficaria Hedge.
Isto procede?
Existe alguma corretora brasileira que tenha conta DEMO Hedge?
Obrigado!
;)
OPa!
Valeu pela dica!
Mega-estranho os caras da Modal terem conta Hedge só na Real, não faz sentido...
Obrigado!
;)
Esperei algumas horas, e indaguei de novo a Modal sobre a conta Hedge em DEMO... O atendente disse que sim, funciona, ativou pra mim, deve lever 24h para se efetivar... Vou aguardar e posto aqui a verdade...
PQP...
Não dá pra confiar em ninguém...
;)
Os suportes das corretoras nacionais assustam...
[ ]'s