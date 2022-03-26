Sistema 'netting' e Sistema 'hedging': o que você deveria saber! - página 3
Prezados boa tarde.
Sou novo no mql5 e não estou familiarizado com a busca dos tópicos, dessa forma minhas desculpas se este assunto que considero de grande importância já tiver sido abordado:
Vou narrar uma situação a qual fui submetido na corretora Modal utilizando o modo HEDGE na conta real e que julgo extremamente perigoso, principalmente para quem está habituado a utilizar HEDGE em CONTA DEMO:
1- PROBLEMA: TRAVA DE OPERAÇÃO
- Na CONTA DEMO: "teoricamente" você pode travar a sua operação para o dia seguinte, assim como é possível nas principais corretoras de Forex pelo que me consta, exemplo: Abri uma posição de COMPRA de 1 contrato no Mini Índice e quero travá-la com uma posição de VENDA, também utilizando 1 contrato. No pregão do dia seguinte, tudo certo, as duas ordens estarão lá para serem fechadas se for o caso.
- Na CONTA REAL: Você faz a mesma operação do exemplo anterior na corretora da B3, porém, o que ocorre na prática é que você será "zerado" COMPULSORIAMENTE pela corretora no final do pregão se você não tiver margem de garantia (para quem não sabe essa zeragem compulsória tem um custo relativamente alto por contrato, pesquisem), ou seja é a mesma condição da CONTA NETTING. Não para por aí, há ainda um fator que sustenta um erro grave de visualização de ordens:
A corretora vai zerar compulsoriamente as suas ordens no final do pregão e isso não vai aparecer no Metatrader 5. Acredite se quiser, mas na aba "Negociação" as ordens que foram zeradas por ela vão aparecer para você como se estivessem abertas, inclusive no dia seguinte, elas ainda constarão com ordens abertas.
E tem algo que chega ser mais grave ainda...(rs): No caso narrado, no pregão do dia seguinte, você vai lá e FECHA as 2 ordens abertas acreditando que elas foram zeradas e o efeito disso é que como já não existiam estas ordens lá na corretora, ao clicar no botão FECHAR, o Metatrader 5 vai ABRIR "a mercado" estas ordens que você fechou e assim não preciso terminar a salada que vira isso.
A única forma de visualizar a sua real condição de ordens abertas e fechadas é através do Homebroker da corretora.
2- SOLUÇÕES PLAUSÍVEIS:
- A Metaquotes poderia adequar a plataforma para esta sincronização das ordens em conta HEDGE. Não sei se a corretora também teria responsabilidade nisto.
- A corretora por sua vez, até que isso não seja resolvido, deveria disponibilizar um material orientativo desta relação da sincronização de ordens detalhando estas possíveis consequências.
Esse teste me saiu caro, mas poderia ser pior. Espero ter contribuído.
Eu paguei para uma desenvolvedor fazer um EA, porém quando ele compra ou vende mais de uma vez, ele não considera a média dos dois preços para se basear o TP, ele apenas considera o preço da ultima operação.
Alguém poderia me ajudar, por que o programado testou na plataforma dele e funcionou, porém na minha não funciona. Minha conta na Clear é Netting, gostaria de saber se da para resolver isso dentro do proprio codigo.
Bom dia!
Quanto a: "programado testou na plataforma dele e funcionou, porém na minha não funciona.":
- Se o pedido do desenvolvimento foi feito no freelance, veja se esta disponível a arbitragem.
Quanto a: "gostaria de saber se da para resolver isso dentro do proprio codigo.":
- sim, da para fazer desde que você tenha o código fonte, também pode usar alguém do freelance.
- se você quiser pessoalmente fazer esse ajuste no EA, abra um tópico específico sobre isso e poste o código, vai ter mais chance de alguém poder ajudar.
Abraço
Bom dia!
Uma excelente contribuição como informação, por questões de margem no Day Trade a corretora exige aproximadamente R$15 por mini, para ficar posicionado esse valor passa a R$2500. Por padrão quando é utilizado alavancagem as ordens são encerradas de forma automaticamente próximo do final do pregão.
Quanto a sincronização da ordem encerrada pela corretora constar no meta como aberta, normalmente isso não ocorre, quando a corretora fecha aparece a ordem no meta, foi uma instabilidade que ocorreu. É necessário entrar em contado com a corretora para ela "limpar essas ordens fantasmas" do banco de dados dela que a plataforma metatrader lê.
Abraço
Olá Daniel,
Agradeço tb o seu complemento de informações, a acrescentar que para quem acha que Conta Hedge em corretora nacional é igual a Conta Hedge de corretora forex, está ai em suas palavras que ela funciona com as mesmas regras de uma Conta Netting neste ponto especifico que abordei. Veja por exemplo a tabela abaixo de uma corretora muito utilizada pelos brasileiros para forex, como é a regra de margem para uma operação travada. Pelo que pude entender, é praticamente 10x abaixo da margem convencional que é requerida. Talvez as corretoras daqui poderiam utilizar o mesmo critério, mas como nada no mercado é justo, segue a tabela apenas para o parâmetro comparativo:
Quanto a sincronização da ordem encerrada pela corretora, discordo parcialmente do colega neste ponto de que normalmente isso não ocorre, já vi em algum post aqui no mql5, relato(s) sobre o mesmo problema de "ordens fantasmas", em minha opinião um erro desta categoria deveria ser considerado como um bug a ser sanado de forma definitiva visto a influência que pode exercer na distorção de resultados.
Um abraço
mjherme, Rogerio Figurelli e All,
Eu tenho alguns robôs que desenvolvi para conta Netting e tem o mesmo sistema de gestão de ordens do Marcos (mjherme), ou seja, eu coloco a ordem de Close do trade como uma ordem limite individual para fechar a posição Open.
Pergunta: em uma conta hedging, existe alguma forma de colocar esta ordem limite individual de Close e já fechar a outra posição oposta imediatamente ou tem que executar a ordem de Close primeiro e depois usar o "Close Buy" para fechar as posições opostas?
Meu objetivo seria não mudar a lógica atual do meu robô e fazer tudo em uma única etapa de fechamento do trade.
Eu vi que isso é possível usando o comando "PositionClose" da biblioteca "CTrade", porém, neste caso a ordem seria a mercado e não limite.
Obrigado!
Abraços,
André Barbisan.
Olá a todos,
Voltando à este post, gostaria de deixar uma questão aqui para vocês.
É possível operar em modo hedging estando o EA em conta netting? Sem ser através de ordens limite ou stop.
A questão é realmente manipular o lançamento de ordens alterando o ID ou definindo por exemplo que:
- A ordem a ser lançada no sentido oposto não corresponda ao mesmo ID da ordem inicial.
- A ordem a ser lançada no mesmo sentido também não corresponde ao mesmo ID da ordem inicial.
E sendo assim uma nova ordem seria lançada, como acontece em modo hedge.
É possível manipular estes eventos antes do envio da ordem ou somente a corretora condiciona isso?
Obrigado
Pessoal,
Uso o modo hedging na corretora Rico e infelizmente nela não consigo usar o método PositionCloseBy, ele não fecha duas posições opostas conforme deveria.
Já uso esse método em robos Forex e funciona perfeitamente mas na Rico, no modo Demo funciona mas no modo Real não.
Alguém passou por isso?
Estou passando por essa situação!
Robôs Netting funcionam em contas Hedge.
Por outro lado robôs Hedge NÃO funcionam em contas Netting, exceto se no setup do robô tenha algo que controle que ele só abra uma segunda posição quando a anterior já foi encerrada, ou seja, um setup hedge mas que funciona em Netting porque ele só abre uma operação por vez quando em sentidos opostos.