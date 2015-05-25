Mudar cores de indicador
Ao adicionar o indicador no gráfico na aba parâmetros estarão os parâmetros (InpMAPeridod) e na aba Cores estarão as Cores, não precisa mudar nada no código.
Aqui isso é possível somente com os indicadores residentes. Os que eu produzo somente aceitam mudanças em outras coisas, tais como largura da linha, etc
O que está acontecendo é que quando clico nesse quadradinho da cor, não aparece o quadro para escolha de outras cores.
Então achei que o código deveria ter alguma instrução para ter a possibilidade de mudar as cores pela janela de configuração do indicador.
Aqui, com o MQL4, a janela de configuração do indicador aceita mudança de cor mas com o MQL5 somente tenho este recurso com os indicadores residentes, mas não com os que eu produzo.
Poderia testar um simples arquivo em sue sistema?
Está anexado.
Olá sergiogelli,
Acredito que você esteja interessado em modificar a cor do indicador de forma programática, certo?
Isso é perfeitamente possível de ser feito, mas pra isso você precisa colocar um input de cor em seu indicador, em conjunto com a função PlotIndexSetInteger(), especificamente com a opção PLOT_LINE_COLOR.
Abraços,
Malacarne
Não é isso.
Desejo fazer meus próprios indicadores, mas desejo que eles tenham possibilidade de alterar as cores depois que ele já está trabalhando no gráfico, e não por programação.
Tal como é em qualquer indicador, por exemplo o "Moving Average", basta clicar duas vezes na linha e aparece um quadro que permite mudar as configurações, COR, LARGURA ESTILO.
Contudo, nos indicadores que estou programando somente me é permitido mudar LARGURA E ESTILO , quando clico na COR nada acontece.
Que devo fazer para meus programas permitam mudar a cor do indicador nessa janela de configuração que aparece depois que o indicador está instalado ?
Olá sergiogelli,
Você só tem DUAS alternativas... ou muda "na mão", ou muda na programação.
Se quiser mudar na mão, basta seguir o que o Henrique sugeriu. Se quiser mudar na programação, aí tem que seguir o que postei acima.
Abraços,
Malacarne
Obrigado, mas não desejo entrar em programação toda vez que tiver que mudar uma cor. Para isso bastaria entrar em propriedades do indicador, não é assim?
Vou esplicar melhor o que está acontecendo mostrando imagens.
Vejam, na imagem acima, com o MQL4. Existe um botãozinho que posso fazeraparecerum quadro com as cores e assim basta clicar na cor e o indicador muda de cor.
Mas, com MQL5 o tal botãozinho não está aparecendo.
É como se a coluna "Color" estivesse desabilitada. Veja que no lado direito do "quadradinho azul" deveria ter o botão de rolagem da paleta de cores
O curioso é que as Colunas "Width" e Style" funcionam normalmente
Curioso também é que esta coluna "Color" também funciona nos indicadores que vem com o programa. Só não funciona com os que eu programo.
Por favor, veja se isso também aconteceno seu computador usando o meu arquivo que está anexado.
Olá sergiogelli,
Basta você dar 2 cliques rápidos com o mouse sobre a cor azul da imagem que você postou. Dessa forma, a janela com as opções de cores irá aparecer.
Abraços,
Malacarne
Passei a noite inteira, e a madrugada também, clicando sobre o bendito quadradinho azul e nada acontece. :)
É isso que estou tentando dizer desde o primeiro post.
Contudo:
1- Os parâmetros "Width" e "Style" funcionam normalmente e estão na mesma janela do "bendito quadradinho azul".
2- Esse "bendito quadradinho azul" funciona normalmente quando instalo um indicador que já vem com o MetaTrader.
Assim, passei a acreditar que a cor fica DESABILITADA devido erros na minha programação.
Senão, porque o "bendito quadradinho azul" aceita clicles de um programa original e não aceita cliques do meu programa?
Por isso, anexei o meu programa no post anterior e peço pe-la-mor- de-Deus para que alguém o teste para ver o que está havendo.
Segue novamente anexado o bendito programa
Obrigado pela paciência.
Olá Sergio Gelli, o problema me parece apenas de operação.
Fiz os testes com teu EA original e a troca de cor funcionou normalmente, conforme imagem exemplo abaixo:
Muiiiito obrigado Sr Rogério
Aqui continuo sem poder mudar as cores, mas encontrei a causa. É que meu sistema é Linux OpenSuse
Instalei um VirtualBox com Windows XP e, nesse sistema, o item "Cores" pode ser modificado.
Mas, voltando para o Linux, eu consigo mudar as cores de qualquer programa que já vem instalado com o MQL5 exceto os que eu posso editar e no MQL4 posso alterar as cores de qualquer um deles.
Certamente os programadores do MetaTrader não estão sabendo disso e consertar o problema dever ser fácil para eles.
Como faço para enviar esse BUG para eles?
Ao colocar um custon indicador no gráfico, aparece uma janela para ajustar parâmetros que foram previamente programados.
Por exemplo: Se tenho em meu código MQL5 as seguintes linhas:
//--- indicator settings
#property indicator_color1 Red
//--- input parameters
input int InpMAPeriod=14; // xxxxxxxxxxxx Period
Ao instalar esse programa do gráfico, aparece uma janela onde tenho oportunidade de mudar o parâmetro 14
Isso está funcionando bem, mas gostaria de fazer o mesmo com a cor.
Como faço para conseguir mudar cores nessa janela de configuração?