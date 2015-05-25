Mudar cores de indicador

Novo comentário
 

Ao colocar um custon indicador no gráfico, aparece uma janela para ajustar parâmetros que foram previamente programados.

Por exemplo: Se tenho em meu código MQL5 as seguintes linhas:

//--- indicator settings
#property indicator_color1  Red

//--- input parameters

input int            InpMAPeriod=14;         // xxxxxxxxxxxx  Period


Ao instalar esse programa do gráfico, aparece uma janela onde tenho oportunidade de mudar o parâmetro 14

Isso está funcionando bem, mas gostaria de fazer o mesmo com a cor.

Como faço para conseguir mudar cores nessa janela de configuração?

 

Ao adicionar o indicador no gráfico na aba parâmetros estarão os parâmetros (InpMAPeridod) e na aba Cores estarão as Cores, não precisa mudar nada no código.

 

 
Henrique Vilela:

Ao adicionar o indicador no gráfico na aba parâmetros estarão os parâmetros (InpMAPeridod) e na aba Cores estarão as Cores, não precisa mudar nada no código.


Aqui isso é possível somente com os indicadores residentes. Os que eu produzo somente aceitam mudanças em outras coisas, tais como largura da linha, etc

 O que está acontecendo é que quando clico nesse quadradinho da cor, não aparece o quadro para escolha de outras cores.

Então achei que o código deveria ter alguma instrução para ter a possibilidade de mudar as cores pela janela de configuração do indicador.

Aqui, com o MQL4, a janela de configuração do indicador aceita mudança de cor mas com o MQL5 somente tenho este recurso com os indicadores residentes, mas não com os que eu produzo.

Poderia testar um simples arquivo em sue sistema?

Está anexado.

Arquivos anexados:
Meu_SMA.mq5  4 kb
 
sergiogelli:

Olá sergiogelli,

Acredito que você esteja interessado em modificar a cor do indicador de forma programática, certo? 

Isso é perfeitamente possível de ser feito, mas pra isso você precisa colocar um input de cor em seu indicador, em conjunto com a função PlotIndexSetInteger(), especificamente com a opção PLOT_LINE_COLOR.

Abraços,
Malacarne

 
Rodrigo Malacarne:

Olá sergiogelli,

Acredito que você esteja interessado em modificar a cor do indicador de forma programática, certo? 

Isso é perfeitamente possível de ser feito, mas pra isso você precisa colocar um input de cor em seu indicador, em conjunto com a função PlotIndexSetInteger(), especificamente com a opção PLOT_LINE_COLOR.

Abraços,
Malacarne

Não é isso.

Desejo fazer meus próprios indicadores, mas desejo que eles tenham possibilidade de alterar as cores depois que ele já está trabalhando no gráfico, e não por programação.

Tal como é em qualquer indicador, por exemplo o "Moving Average", basta clicar duas vezes na linha e aparece um quadro que permite mudar as configurações, COR, LARGURA ESTILO.

Contudo, nos indicadores que estou programando somente me é permitido mudar LARGURA E ESTILO , quando clico na COR nada acontece.

Que devo fazer para meus programas permitam mudar a cor do indicador nessa janela de configuração que aparece depois que o indicador está instalado ?

 
sergiogelli:

Não é isso.

Desejo fazer meus próprios indicadores, mas desejo que eles tenham possibilidade de alterar as cores depois que ele já está trabalhando no gráfico, e não por programação.

Tal como é em qualquer indicador, por exemplo o "Moving Average", basta clicar duas vezes na linha e aparece um quadro que permite mudar as configurações, COR, LARGURA ESTILO.

Contudo, nos indicadores que estou programando somente me é permitido mudar LARGURA E ESTILO , quando clico na COR nada acontece.

Que devo fazer para meus programas permitam mudar a cor do indicador nessa janela de configuração que aparece depois que o indicador está instalado ?

Olá sergiogelli,

Você só tem DUAS alternativas... ou muda "na mão", ou muda na programação.

Se quiser mudar na mão, basta seguir o que o Henrique sugeriu. Se quiser mudar na programação, aí tem que seguir o que postei acima.

Abraços,
Malacarne 

 
Rodrigo Malacarne:

Olá sergiogelli,

Você só tem DUAS alternativas... ou muda "na mão", ou muda na programação.

Se quiser mudar na mão, basta seguir o que o Henrique sugeriu. Se quiser mudar na programação, aí tem que seguir o que postei acima.

Abraços,
Malacarne 

Obrigado, mas não desejo entrar em programação toda vez que tiver que mudar uma cor. Para isso bastaria entrar em propriedades do indicador, não é assim?

Vou esplicar melhor o que está acontecendo mostrando imagens.


Vejam, na imagem acima, com o MQL4. Existe um botãozinho que posso fazeraparecerum quadro com as cores e assim basta clicar na cor e o indicador muda de cor.


Mas, com MQL5 o tal botãozinho não está aparecendo.

É como se a coluna "Color" estivesse desabilitada. Veja que no lado direito do "quadradinho azul" deveria ter o botão de rolagem da paleta de cores

O curioso é que as Colunas "Width" e Style" funcionam normalmente

Curioso também é que esta coluna "Color" também funciona nos indicadores que vem com o programa. Só não funciona com os que eu programo.

Por favor, veja se isso também aconteceno seu computador usando o meu arquivo que está anexado.

Arquivos anexados:
Meu_SMA.mq5  4 kb
 
sergiogelli:

Obrigado, mas não desejo entrar em programação toda vez que tiver que mudar uma cor. Para isso bastaria entrar em propriedades do indicador, não é assim?

Vou esplicar melhor o que está acontecendo mostrando imagens.

Vejam, na imagem acima, com o MQL4. Existe um botãozinho que posso fazeraparecerum quadro com as cores e assim basta clicar na cor e o indicador muda de cor.

Mas, com MQL5 o tal botãozinho não está aparecendo.

É como se a coluna "Color" estivesse desabilitada. Veja que no lado direito do "quadradinho azul" deveria ter o botão de rolagem da paleta de cores

O curioso é que as Colunas "Width" e Style" funcionam normalmente

Curioso também é que esta coluna "Color" também funciona nos indicadores que vem com o programa. Só não funciona com os que eu programo.

Por favor, veja se isso também aconteceno seu computador usando o meu arquivo que está anexado.

Olá sergiogelli,

Basta você dar 2 cliques rápidos com o mouse sobre a cor azul da imagem que você postou. Dessa forma, a janela com as opções de cores irá aparecer.

Abraços,
Malacarne 

 
Rodrigo Malacarne:

Olá sergiogelli,

Basta você dar 2 cliques rápidos com o mouse sobre a cor azul da imagem que você postou. Dessa forma, a janela com as opções de cores irá aparecer.

Abraços,
Malacarne 

Passei a noite inteira, e a madrugada também, clicando sobre o bendito quadradinho azul e nada acontece. :)

É isso que estou tentando dizer desde o primeiro post.

Contudo:


1- Os parâmetros "Width" e "Style" funcionam normalmente e estão na mesma janela do "bendito quadradinho azul".

2- Esse "bendito quadradinho azul" funciona  normalmente quando instalo um indicador que já vem com o MetaTrader.


Assim, passei a acreditar que a cor fica DESABILITADA  devido erros na minha programação.

Senão, porque o "bendito quadradinho azul" aceita clicles de um programa original e não aceita cliques do meu programa?


Por isso,  anexei o meu programa no post anterior e peço pe-la-mor- de-Deus para que alguém o teste para ver o que está havendo.

Segue novamente anexado o bendito programa 


Obrigado pela paciência.

Arquivos anexados:
Meu_SMA.mq5  4 kb
 
Sergio Gelli:

Passei a noite inteira, e a madrugada também, clicando sobre o bendito quadradinho azul e nada acontece. :)

É isso que estou tentando dizer desde o primeiro post.

Contudo:


1- Os parâmetros "Width" e "Style" funcionam normalmente e estão na mesma janela do "bendito quadradinho azul".

2- Esse "bendito quadradinho azul" funciona  normalmente quando instalo um indicador que já vem com o MetaTrader.


Assim, passei a acreditar que a cor fica DESABILITADA  devido erros na minha programação.

Senão, porque o "bendito quadradinho azul" aceita clicles de um programa original e não aceita cliques do meu programa?


Por isso,  anexei o meu programa no post anterior e peço pe-la-mor- de-Deus para que alguém o teste para ver o que está havendo.

Segue novamente anexado o bendito programa 


Obrigado pela paciência.

Olá Sergio Gelli, o problema me parece apenas de operação.

Fiz os testes com teu EA original e a troca de cor funcionou normalmente, conforme imagem exemplo abaixo:

 

 
Rogerio Figurelli:

Olá Sergio Gelli, o problema me parece apenas de operação.

Fiz os testes com teu EA original e a troca de cor funcionou normalmente, conforme imagem exemplo abaixo:

 

Muiiiito obrigado Sr Rogério

Aqui continuo sem poder mudar as cores, mas encontrei a causa. É que meu sistema é Linux OpenSuse

Instalei um VirtualBox com Windows XP e, nesse sistema, o item "Cores" pode ser modificado.

Mas, voltando para o Linux, eu consigo mudar as cores de qualquer programa que já vem instalado com o MQL5 exceto os que eu posso editar e no MQL4 posso alterar as cores de qualquer um deles.

Certamente os programadores do MetaTrader não estão sabendo disso e consertar o problema dever ser fácil para eles.

Como faço para enviar esse BUG para eles?

12
Novo comentário