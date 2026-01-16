Discussão do artigo "EA autoaprendente com rede neural baseada em matriz de estados"
Uma nova palavra na publicidade de consultores de grade!
Nunca li um texto tão doce neste portal.
O que está faltando é uma comparação dos resultados do EA com e sem NS.
Depois disso.
Discussão do artigo "Negociação de arbitragem de Forex: análise de movimentos de moeda sintética e seu retorno à média"
fxsaber, 2025.03.25 08:52Como se o texto tivesse sido escrito por IA: muita água.
Comecei a gastar muito menos de um minuto em alguns artigos - eu percorro e leio uma breve conclusão com uma imagem/vídeo final. Se não for interessante, infelizmente, a mesma atitude em relação ao artigo inteiro é formada.
Por causa dos textos de IA, quase parei de ler postagens longas no fórum. Exceção: alguns autores que conheço há muito tempo no fórum.
Manipulação consciente ou inconsciente, mas flagrante, dos resultados dos testes. (muitos autores sofrem com isso).
O Expert Advisor foi testado com um lote fixo, o que anula completamente qualquer estratégia - já que as condições de cada próxima negociação do Expert Advisor se tornam menos arriscadas. Daí a baixa porcentagem de drawdown. Para essa imagem de testador, não é necessário criar matrizes, IA etc., basta encontrar um momento conveniente para o teste.
Parece-me que um Consultor Especialista (não apenas este) deve ser testado em um tamanho de lote determinado pelo tamanho do depósito (porcentagem). Assim, cada negociação no teste será como a primeira. De fato, as condições de cada negociação serão sempre as mesmas em termos de risco. E aqui o quadro será completamente diferente.
É estranho, mas o arquivo da caixa já está compilado com um erro (DeInit )))). Não está claro em quais configurações ele foi testado - na mesma "caixa" há números cósmicos. E se você remover a água da IA, no final não haverá nada para ler. Você pode ser mais específico.
A propósito, preencha o texto da IA"O modelo atual usa principalmente o ATR para determinar as condições do mercado. Mas imagine a profundidade de compreensão que alcançaremos ao adicionar a essa orquestra o som do RSI, a melodia do MACD, as sequências harmônicas dos níveis de Fibonacci e as estruturas rítmicas dos volumes!". Ele lhe contará essa história!!!!)))))
No fórum, somente fontes podem ser publicadas, caso contrário, elas podem ser banidas.
De fato, qual é o efeito dos aditivos?
Oengraçado é que o Expert Advisor não funciona no testador. Não entendo o que e como o autor o testou. Coloquei-o em demonstração para todos os pares e verei o que e como
Novo artigo EA autoaprendente com rede neural baseada em matriz de estados foi publicado:
Imagine não apenas um programa que executa um algoritmo previamente definido, mas um organismo digital que evolui continuamente, se adapta e, em certo sentido, compreende a complexa sinfonia dos movimentos de mercado. É exatamente a esse tipo de sistema, um EA de trading de nova geração, que este artigo é dedicado.
A chave para esse avanço está na interseção de três áreas distintas do conhecimento: a matemática probabilística dos processos de Markov, o poder intuitivo das redes neurais e a sabedoria prática das estratégias de hedge. Quando essas três forças se unem, surge algo maior do que a simples soma das partes, nasce um sistema qualitativamente novo, capaz de prosperar em um ambiente mutável e imprevisível como o dos mercados financeiros.
O resultado de nossos experimentos fala por si só: rentabilidade média anual de 28.7% com rebaixamento máximo de apenas 14.2%, índice de Sharpe de 1.65 e 62.3% de operações lucrativas. Porém, por trás desses números secos, esconde-se uma conquista muito mais significativa, um sistema que se sente igualmente confiante tanto no porto tranquilo dos movimentos laterais quanto na tempestade da alta volatilidade.
Autor: Yevgeniy Koshtenko