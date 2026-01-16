Discussão do artigo "EA autoaprendente com rede neural baseada em matriz de estados"

Novo artigo EA autoaprendente com rede neural baseada em matriz de estados foi publicado:

EA autoaprendente com rede neural baseada em matriz de estados. Combinamos cadeias de Markov com uma rede neural multicamadas MLP, escrita com a biblioteca ALGLIB MQL5. Como cadeias de Markov e redes neurais podem ser combinadas para a previsão no Forex?

Imagine não apenas um programa que executa um algoritmo previamente definido, mas um organismo digital que evolui continuamente, se adapta e, em certo sentido, compreende a complexa sinfonia dos movimentos de mercado. É exatamente a esse tipo de sistema, um EA de trading de nova geração, que este artigo é dedicado.

A chave para esse avanço está na interseção de três áreas distintas do conhecimento: a matemática probabilística dos processos de Markov, o poder intuitivo das redes neurais e a sabedoria prática das estratégias de hedge. Quando essas três forças se unem, surge algo maior do que a simples soma das partes, nasce um sistema qualitativamente novo, capaz de prosperar em um ambiente mutável e imprevisível como o dos mercados financeiros.

O resultado de nossos experimentos fala por si só: rentabilidade média anual de 28.7% com rebaixamento máximo de apenas 14.2%, índice de Sharpe de 1.65 e 62.3% de operações lucrativas. Porém, por trás desses números secos, esconde-se uma conquista muito mais significativa, um sistema que se sente igualmente confiante tanto no porto tranquilo dos movimentos laterais quanto na tempestade da alta volatilidade.


Autor: Yevgeniy Koshtenko

 

Uma nova palavra na publicidade de consultores de grade!

Nunca li um texto tão doce neste portal.

O que está faltando é uma comparação dos resultados do EA com e sem NS.

Precisamos ajustar a rede neural para escrever um texto mais significativo :) O material não é percebido. Um texto técnico mais estruturado que descreva a essência do TS.

"para um rápido ataque de baixa, de um desvio positivo quase imperceptível - para um leve deslizamento para baixo, com uma majestosa limpeza lateral no centro desse continuum" - não revela o significado do TS. Uma sensação de tempo perdido.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Uma sensação de tempo perdido.

Depois disso.

Comecei a gastar muito menos de um minuto em alguns artigos - eu percorro e leio uma breve conclusão com uma imagem/vídeo final. Se não for interessante, infelizmente, a mesma atitude em relação ao artigo inteiro é formada.


Por causa dos textos de IA, quase parei de ler postagens longas no fórum. Exceção: alguns autores que conheço há muito tempo no fórum.

O código parece estar bem escrito. Mas, pela descrição, é difícil entender qual funcionalidade ele implementa :) Eu deixaria um parágrafo para odes e ditirambos se eles forem importantes, o resto é mais rigoroso.
fxsaber #:

Quase parei de ler mensagens longas no fórum por causa dos textos com IA. A exceção são alguns autores que conheço do fórum há muito tempo.

Ah, é inútil brigar com essas postagens no fórum, já é uma ideologia :)
 

Manipulação consciente ou inconsciente, mas flagrante, dos resultados dos testes. (muitos autores sofrem com isso).

O Expert Advisor foi testado com um lote fixo, o que anula completamente qualquer estratégia - já que as condições de cada próxima negociação do Expert Advisor se tornam menos arriscadas. Daí a baixa porcentagem de drawdown. Para essa imagem de testador, não é necessário criar matrizes, IA etc., basta encontrar um momento conveniente para o teste.

Parece-me que um Consultor Especialista (não apenas este) deve ser testado em um tamanho de lote determinado pelo tamanho do depósito (porcentagem). Assim, cada negociação no teste será como a primeira. De fato, as condições de cada negociação serão sempre as mesmas em termos de risco. E aqui o quadro será completamente diferente.

 

É estranho, mas o arquivo da caixa já está compilado com um erro (DeInit )))). Não está claro em quais configurações ele foi testado - na mesma "caixa" há números cósmicos. E se você remover a água da IA, no final não haverá nada para ler. Você pode ser mais específico.


A propósito, preencha o texto da IA"O modelo atual usa principalmente o ATR para determinar as condições do mercado. Mas imagine a profundidade de compreensão que alcançaremos ao adicionar a essa orquestra o som do RSI, a melodia do MACD, as sequências harmônicas dos níveis de Fibonacci e as estruturas rítmicas dos volumes!". Ele lhe contará essa história!!!!)))))

 
Se alguém estiver interessado, adicionei rsi, macd, fibo e volume
Matrix_MLP_EA_new_features.ex5  128 kb
 
sportoman #:
Adicionei rsi, macd, fibo, volume, se alguém estiver interessado.

No fórum, somente fontes podem ser postadas, caso contrário, elas podem ser banidas.

Na verdade, qual é o efeito das adições?

 
Aleksey Vyazmikin #:

No fórum, somente fontes podem ser publicadas, caso contrário, elas podem ser banidas.

De fato, qual é o efeito dos aditivos?

Oengraçado é que o Expert Advisor não funciona no testador. Não entendo o que e como o autor o testou. Coloquei-o em demonstração para todos os pares e verei o que e como

Matrix_MLP_EA_new_features.mq5  55 kb
