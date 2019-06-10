O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 8
Eu não cometi um erro por acidente :) Cera significa cera, muito simbólico. Eu não fazia ideia que tinha a carta errada até que você a apontou :)
É interessante ouvir críticas e idéias sobre isso.
SVN da MQL5 é uma boa idéia, pois mais cedo ou mais tarde não é necessário.
Partilha de projectos e espaço web, é óptimo.
Tudo de bom para ajudar os desenvolvedores, até mesmo a inclusão do MindMap no MQL5.com é ótimo.
É preciso porto de trabalho, mas em vez de explorar novas soluções a partir do zero, criar redes neurais ", fazer" é uma boa base para começar, porque só o trabalho de conversão, então pode ser mais profundo, em outras redes neurais para aqueles que querem ir mais longe.
Sim, implementar integrações directas com pacotes neuronais existentes é uma boa ideia.
Isso atrairá usuários que já estão acostumados a trabalhar com um determinado conjunto de ferramentas e não querem mudá-lo.
Mas queremos iniciar um processo de desenvolvimento público de sistemas complexos para a plataforma MetaTrader 5. É preparar a infra-estrutura de trabalho conjunto e lançar não um projeto, mas dúzias ou centenas.
Há algum tempo lançamos um serviço especializado freelance para desenvolvedores MQL4/MQL5. Muitas pessoas eram cépticas e não acreditavam na sua viabilidade. Mas agora está a funcionar com sucesso.
Da mesma forma, havia céticos que não acreditavam na possibilidade de criar um sistema de computação em nuvem para otimizar as estratégias comerciais. Mas nós criamos um sistema assim - é realmente uma revolução na análise do mercado financeiro para as massas.
Agora temos uma ideia para lançar uma plataforma para atrair desenvolvedores que serão capazes de conduzir rápida e convenientemente o desenvolvimento de grupos para o MetaTrader 5.
Se formos bem-sucedidos, será a base para o desenvolvimento a longo prazo da tecnologia de análise de mercado.
O que é necessário não são projetos pontuais, mas abordagens maciças, numeradas em centenas de empreendimentos.
E para tais projetos precisamos de um ambiente acolhedor - uma comunidade de usuários em um só lugar, integrada a um grande número de processos.
A propósito, Renat, estou muito interessado em saber de onde veio o prefixo Wox, o que significa? É um final de alguma outra palavra (soa como Volvox) ?
Desde que estou a trabalhar, sempre me perguntei :)
Este é um projeto muito ambicioso, honrado, e pode ser feito, eu vejo um futuro nisto, e muitos programadores estão interessados.
Obviamente, eu sei que é um projeto e acho que é muito inteligente, honesto e revolucionário. Porque além da sua importância, mas também cria as condições para ter um trabalho por conta própria, aqueles que são realmente bons.
Sempre pensei nisso como uma revolução na história da pesquisa dos mercados financeiros, e é muito mais revolucionário e científico do que se possa pensar à primeira vista, e foi isso que me atacou como um ímã MetaTrader5. Quão grande é um projeto único, e eu nunca fui cético, porque vejo um grande futuro aqui, e o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde nestes tempos modernos. O futuro é baseado muito na computação em nuvem, MQL5 é obviamente o líder no campo, eu não vejo nenhuma outra solução. A infra-estrutura é perfeita. Não havia outra forma de o sistema ser considerado melhor do que esta.
Agora há uma idéia de lançar uma plataforma para atrair desenvolvedores que possam conduzir rápida e convenientemente o desenvolvimento de grupos para o MetaTrader 5.
Se funcionar, será uma base para o desenvolvimento a longo prazo da tecnologia de análise de mercado.
Óptimo. E não vejo razão para não funcionar. É também uma grande idéia e uma grande oportunidade para pesquisadores e profissionais da indústria.
O que é necessário não são projectos pontuais, mas sim projectos massivos, numerados em centenas.
E tais projetos precisam de um ambiente acolhedor - uma comunidade de usuários em um só lugar, integrada a um grande número de processos.
Concordo ...
é um projecto muito ambicioso, bem como revolucionário, e a concentração de programadores, desenvolvimento de sites e linguagem única cria as condições para a simplificação e melhoria.
Vamos ver... Tudo isto é muito interessante.
Não é um problema. Mas se você usar um tradutor online, verifique a exatidão da frase no MS Word.
Somente as frases construídas corretamente são traduzidas corretamente.
Obrigado.
Eu entendo a sua frase. 1 sílaba também pode afetar a tradução desta palavra.
Felizmente, você não precisa de programas externos como o MS Word, porque eu posso escrever diretamente para o editor de mensagens mql5.com no meu idioma nativo, e quando há essa palavra, o texto é sublinhado em vermelho (acho que é o trabalho de configurações do navegador e correção automática do idioma do Windows).
Farei o meu melhor para comunicar, felizmente temos tradutores em 2011-artificial learning, online :D
Em 1995, esta grande oportunidade não existia.
Descrição de um neurónio e de uma camada:
A minha interpretação é ligeiramente diferente da visão biológica.
O neurônio em si é um simples transdutor de entrada x para saída y. O neurónio no meu esquema não tem sinapses. Há apenas entrada (x), saída (y), erro (e) e limiar (t). O erro é uma propriedade intrínseca do neurônio, necessária para a aprendizagem. Opcionalmente, pode ser usado para visualização por iterações.
Os neurónios idênticos podem ser combinados numa camada. Uma camada é um conjunto (vetor) de neurônios idênticos.
As entradas e saídas dos neurónios formam o buffer de entrada e saída da camada. Um buffer é uma entidade separada utilizada para ligar neurónios a sinapses e é um espaçador para simplificar o esquema de comunicação.
A combinação de neurônios permite uma transição para a matemática vetorial em muitos casos, e muitas vezes simplifica e acelera a operação.
A camada consiste em pelo menos um neurónio.
Pegue a primeira bofetada, e se houver diferentes tipos de neurônios em uma camada?
E, por favor, explique o que é a entidade "Buffer"?
O resto depois dos esclarecimentos.
Apanhar a primeira bofetada, e se houver diferentes tipos de neurónios na camada?
Isso não pode estar certo. Diferentes tipos em diferentes camadas. Estou a dizer-te, até podias fazer de cada neurónio uma camada separada.
Sobre o amortecedor, prefiro usar um exemplo. Deixa-me ir até à casa.