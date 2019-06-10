O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 6

TheXpert:
Quem pode recomendar um software de desenho online?

Pergunte ao Mishka, ele é um especialista em software de desenho. Eu desenho na PaintNet, puramente para esquemas não tanto, mas é uma chatice aprender um novo.

ZS: Basta rabiscar com um lápis e digitalizá-lo. Não para publicidade :o)

 

Um teste de caneta :)

À noite, vou delinear todas as entidades comuns e a rede conceitual através delas.

 
TheXpert:
Quem pode aconselhar alguma ferramenta de desenho online para diagramas e merdas assim?

Temos MindMap, gráficos e blocos Visio integrados na TeamWox. Se fizermos uma seção de projeto na MQL5.com, incluiremos facilmente esses recursos no editor incorporado.





Renat:

Se fizermos uma seção de projeto na MQL5.com, podemos facilmente incluir esses recursos no editor padrão.

Renat, tencionas lançar o projecto? Se assim for, por favor informe-nos pelo menos um pouco sobre o progresso do lançamento :) .
 
Olá a todos.
Você pode fazer parte deste projeto aberto?

Por exemplo, o que você acha de um bom começo usando a versão da biblioteca FANN para MT4, converter MQL5?

Redes Neurais Artificiais Rápidas são uma boa base para começar, já implementadas.

---

O que você acha da Lógica Fuzzy?

TheXpert:
Renat, você vai lançar o projeto? Se sim, então pelo menos informe-nos um pouco sobre o progresso do lançamento :) .

Claro que sim, o trabalho já começou do ponto de vista da infra-estrutura.

A primeira coisa que estamos a lançar é uma sub-versão com armazenamento incorporado para qualquer utilizador, acessível a partir do editor.


Até agora, uma breve ideia do repositório:

  • Subversion (versão 1.7) estará em svn.mql5.com:443

  • Para manter as informações sobre o uso da subversão para cada conta MQL5 adicionaremos o campo"MQL5 Storage". Ele pode ser ativado a partir da interface web ou editor do site.

    Por padrão, existem dois grandes repositórios físicos - Projetos para projetos colaborativos e Pessoais para projetos pessoais.

    O armazenamento do Projeto do usuário é mapeado para /MQL5/MQL5 Projetos, a pasta Pessoal da Personal/renat é mapeada para /MQL5 raiz, e as pastas compartilhadas de outras pessoas (onde o autor não é a mesma pessoa) são mapeadas para /MQL5/MQL5 Compartilhado. MQL5 Projetos e MQL5 Compartilhados são mostrados no editor de código com ícones separados, e estão sempre no topo da lista.



  • O "Você pode se conectar ao repositório online do código de armazenamento MQL5 quando você clica nestas pastas sem se registrar. Aqui está a autorização. Se você não tem conta, registre-se e receba $2 de bônus".

    Se você tiver autorização, mas nenhum armazenamento estiver ativado, aparece a janela "Ativar armazenamento MQL5 livre e você pode armazenar seus dados e participar de projetos conjuntos".

  • Se você concordar em ativar o armazenamento, a bandeira "MQL5 Storage" é ativada para a conta e um diretório pessoal com acesso pessoal é criado automaticamente.

  • Os usuários podem compartilhar qualquer um de seus subdiretórios com outros usuários selecionando "Compartilhar esta pasta (por exemplo, indicadores/partilha) com este usuário (por exemplo, rosh)".

    Como resultado, o repositório irá conceder acesso rosh à pasta /Pessoal/renat/indicadores/partilha especificada.

    O usuário rosh começa a ver arquivos de renat em seu editor (após a sincronização) em /MQL5/MQL5 Shared/renat/indicators/share.

  • Ao criar um projeto, ele é colocado no repositório de Projetos, gerenciado a partir do site e permite que vários desenvolvedores trabalhem juntos.

  • A idéia principal é fazer um repositório muito simples e conveniente para o controle de versões de fontes e dados com a possibilidade de sincronização rápida.


É interessante ouvir críticas e ideias sobre isto.

 
Reaper:
Olá a todos.
Você pode fazer parte deste projeto aberto?

Por exemplo, o que você acha de um bom começo usando a versão de bibliotecas FANN para MT4, converter MQL5?
Se convertido para MQL5 nativo, seria interessante. A variante com DLL (como é agora para MT4) não vai funcionar, porque não tem futuro para implementação em massa.


Redes Neurais Artificiais Rápidas são uma boa base para começar, já implementadas.

O que você acha da Lógica Fuzzy?

Seria ótimo implementar tais projetos com acesso direto ao próprio comércio. Esta é uma área onde o MT5 é bem adequado.
 
Reaper:
Olá a todos.
Qual é a sua língua nativa?
 
Renat:

É interessante ouvir críticas e ideias sobre isto.

Estás a brincar comigo? :)

Renat:

Um usuário poderia compartilhar qualquer um de seus subdiretórios com outro usuário dizendo "compartilhar esta pasta (por exemplo, indicadores/partilha) com este usuário (por exemplo, rosh)".

Com o acesso especificado? Muito legal, então :) É possível organizar o desenvolvimento conjunto.

Ainda há um problema com o rastreamento. Pelo menos em projectos comuns. É desejável que para cada revisão você possa aprender a tarefa geral, e não apenas algumas palavras longas nos comentários.

Você planeja conectar a TeamWax?

 
Renat:

É interessante ouvir críticas e idéias sobre isso.

sem críticas até agora, só se pode acolher estas possibilidades, muito boas bases para o futuro e é a coisa certa a fazer. Duas mãos a favor.

Quanto a idéias, você não tem nada em seu esquema sobre meios de comunicação entre os desenvolvedores.

Você tem que comunicar e discutir.... Bem, não o faças neste fórum no caldeirão comum. E por isso já estamos a perseguir tópicos, se os temas do projecto se juntarem também, então é isso, adeus telhado.
Precisamos de uma seção separada do fórum onde os parceiros não só poderão discutir o projeto em um único tópico (como agora na seção de trabalho), mas também todos poderão ramificar a discussão de novos ramos. E tudo isto está disponível depois de se juntar ao projecto.

Em geral, espero que o fórum tenha uma nova seção "Projetos", que será implementada, pelo menos, aproximadamente como uma hierarquia, com sub-tópicos, etc.

