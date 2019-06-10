O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 6
Quem pode recomendar um software de desenho online?
Pergunte ao Mishka, ele é um especialista em software de desenho. Eu desenho na PaintNet, puramente para esquemas não tanto, mas é uma chatice aprender um novo.
ZS: Basta rabiscar com um lápis e digitalizá-lo. Não para publicidade :o)
Um teste de caneta :)
À noite, vou delinear todas as entidades comuns e a rede conceitual através delas.
Quem pode aconselhar alguma ferramenta de desenho online para diagramas e merdas assim?
Temos MindMap, gráficos e blocos Visio integrados na TeamWox. Se fizermos uma seção de projeto na MQL5.com, incluiremos facilmente esses recursos no editor incorporado.
Se fizermos uma seção de projeto na MQL5.com, podemos facilmente incluir esses recursos no editor padrão.
Você pode fazer parte deste projeto aberto?
Por exemplo, o que você acha de um bom começo usando a versão da biblioteca FANN para MT4, converter MQL5?
Redes Neurais Artificiais Rápidas são uma boa base para começar, já implementadas.
O que você acha da Lógica Fuzzy?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Нечёткая_логика
Renat, você vai lançar o projeto? Se sim, então pelo menos informe-nos um pouco sobre o progresso do lançamento :) .
Claro que sim, o trabalho já começou do ponto de vista da infra-estrutura.
A primeira coisa que estamos a lançar é uma sub-versão com armazenamento incorporado para qualquer utilizador, acessível a partir do editor.
Até agora, uma breve ideia do repositório:
Para manter as informações sobre o uso da subversão para cada conta MQL5 adicionaremos o campo"MQL5 Storage". Ele pode ser ativado a partir da interface web ou editor do site.Por padrão, existem dois grandes repositórios físicos - Projetos para projetos colaborativos e Pessoais para projetos pessoais.
O armazenamento do Projeto do usuário é mapeado para /MQL5/MQL5 Projetos, a pasta Pessoal da Personal/renat é mapeada para /MQL5 raiz, e as pastas compartilhadas de outras pessoas (onde o autor não é a mesma pessoa) são mapeadas para /MQL5/MQL5 Compartilhado. MQL5 Projetos e MQL5 Compartilhados são mostrados no editor de código com ícones separados, e estão sempre no topo da lista.
O "Você pode se conectar ao repositório online do código de armazenamento MQL5 quando você clica nestas pastas sem se registrar. Aqui está a autorização. Se você não tem conta, registre-se e receba $2 de bônus".
Se você tiver autorização, mas nenhum armazenamento estiver ativado, aparece a janela "Ativar armazenamento MQL5 livre e você pode armazenar seus dados e participar de projetos conjuntos".
Os usuários podem compartilhar qualquer um de seus subdiretórios com outros usuários selecionando "Compartilhar esta pasta (por exemplo, indicadores/partilha) com este usuário (por exemplo, rosh)".
Como resultado, o repositório irá conceder acesso rosh à pasta /Pessoal/renat/indicadores/partilha especificada.
O usuário rosh começa a ver arquivos de renat em seu editor (após a sincronização) em /MQL5/MQL5 Shared/renat/indicators/share.
É interessante ouvir críticas e ideias sobre isto.
Olá a todos.
Estás a brincar comigo? :)
Renat:
Um usuário poderia compartilhar qualquer um de seus subdiretórios com outro usuário dizendo "compartilhar esta pasta (por exemplo, indicadores/partilha) com este usuário (por exemplo, rosh)".
Com o acesso especificado? Muito legal, então :) É possível organizar o desenvolvimento conjunto.
Ainda há um problema com o rastreamento. Pelo menos em projectos comuns. É desejável que para cada revisão você possa aprender a tarefa geral, e não apenas algumas palavras longas nos comentários.
Você planeja conectar a TeamWax?
sem críticas até agora, só se pode acolher estas possibilidades, muito boas bases para o futuro e é a coisa certa a fazer. Duas mãos a favor.
Quanto a idéias, você não tem nada em seu esquema sobre meios de comunicação entre os desenvolvedores.
Você tem que comunicar e discutir.... Bem, não o faças neste fórum no caldeirão comum. E por isso já estamos a perseguir tópicos, se os temas do projecto se juntarem também, então é isso, adeus telhado.
Precisamos de uma seção separada do fórum onde os parceiros não só poderão discutir o projeto em um único tópico (como agora na seção de trabalho), mas também todos poderão ramificar a discussão de novos ramos. E tudo isto está disponível depois de se juntar ao projecto.
Em geral, espero que o fórum tenha uma nova seção "Projetos", que será implementada, pelo menos, aproximadamente como uma hierarquia, com sub-tópicos, etc.