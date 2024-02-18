Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 199
A bíblia mql WinAPI tem esta função
Os seus tipos são diferentes, devem ser de C#
Então a minha pergunta é: onde é que está certo?
perguntas interessantes ))))
em caso de dúvida, vá ahttps://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw
Sharp não tem nada a ver com isto.
ler "pré-processador" em Wiki e "macro-substituição" na ajuda MQL - talvez algo se torne claro
Antes de fazer uma pergunta, procurei uma resposta usando também a vossa ligação.
Estou confuso por diferenças de tipos, por exemplo, mql: ushort volume_name_buffer , masLPWSTRvolume_name_buffer na documentação oficial
É por isso que esta pergunta é"onde é correcto", mas sim a pergunta exacta: "o que é correcto usar num programa mql?
Então tal pergunta é "onde está certo", mas a pergunta exacta é "o que está certo para usar num programa mql"?
ambos os exemplos serão os mesmos após o trabalho do pré-processador do compilador, olha bem para a ajuda, o que faz a substituição macro
qual utilizar? - é uma questão de gosto, eu usaria o primeiro - é claro para mim imediatamente que este código implica chamar WinApi -
Nunca vi ninguém escrever isto antes, acontece que para mudar o ícone MT5 para um de marca, basta substituir Terminal.ico na pasta,
tantos anos de luta com um bando de terminais idênticos
Há muito tempo que tenho ícones diferentes. E eu tenho estes.
Eu posso partilhar...
Crio ícones personalizados e substituo-os, de modo a que na barra de tarefas seja imediatamente visível o quê e onde funciona.
É fácil de controlar.