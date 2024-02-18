Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 199

Vitaly Muzichenko:

A bíblia mql WinAPI tem esta função

Os seus tipos são diferentes, devem ser de C#

---

Então a minha pergunta é: onde é que está certo?

perguntas interessantes ))))

em caso de dúvida, vá ahttps://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw

Sharp não tem nada a ver com isto.

ler "pré-processador" em Wiki e "macro-substituição" na ajuda MQL - talvez algo se torne claro

 
Igor Makanu:

Antes de fazer uma pergunta, procurei uma resposta usando também a vossa ligação.

Estou confuso por diferenças de tipos, por exemplo, mql: ushort volume_name_buffer , masLPWSTRvolume_name_buffer na documentação oficial

É por isso que esta pergunta é"onde é correcto", mas sim a pergunta exacta: "o que é correcto usar num programa mql?

 
Vitaly Muzichenko:

Então tal pergunta é "onde está certo", mas a pergunta exacta é "o que está certo para usar num programa mql"?

ambos os exemplos serão os mesmos após o trabalho do pré-processador do compilador, olha bem para a ajuda, o que faz a substituição macro

qual utilizar? - é uma questão de gosto, eu usaria o primeiro - é claro para mim imediatamente que este código implica chamar WinApi -

 
Tradicionalmente, tal código é copiado da documentação MS API.
São necessárias definições para evitar a reescrita de código pronto para o MQ5.
 
Alguém aí!?
 

Nunca vi ninguém escrever isto antes, acontece que para mudar o ícone MT5 para um de marca, basta substituir Terminal.ico na pasta,

tantos anos de luta com um bando de terminais idênticos

 
Fast235:

Nunca vi ninguém escrever antes, acontece que para mudar o ícone MT5 para um de marca, basta substituir Terminal.ico na pasta,

tantos anos de agonia.

Há muito tempo que tenho ícones diferentes. E eu tenho estes.

Eu posso partilhar...

 
Fast235:

Nunca vi ninguém escrever antes, acontece que para mudar o ícone MT5 para um de marca, basta substituir Terminal.ico na pasta,

tantos anos de agonia com muitos terminais idênticos

Crio ícones personalizados e substituo-os, de modo a que na barra de tarefas seja imediatamente visível o quê e onde funciona.

 

É fácil de controlar.

#property description "Original Filename: " + __FILE__
#property description "Compile Time: " + (string)__DATETIME__
#property description "Compiler Version: " + (string)__MQLBUILD__

void OnInit() {}


 
As funções objecto* são muito atrasadas se se arrastar o gráfico com o rato.
