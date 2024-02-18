Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 124
Não sei se foi afixado aqui ou não, mas pode ser útil a alguém. Quando se precisa de sobrecarregar um método de uma classe parametrizada apenas pelo facto de se tomar um argumento do mesmo tipo por valor ou por referência (as estruturas são passadas apenas por referência, os tipos simples na maioria das vezes por valor). Pode ser feito desta forma (e a segunda forma aplica-se exactamente à variante sem &, caso contrário, a dactilografia básica por estruturas não será compilada)
Acontece então que uma classe concebida para um tipo de estrutura pode aceitar todo o tipo de tipos numéricos. E o que fazer com eles?
Neste caso, a classe é destinada a tipos mistos - tanto para estruturas como para tipos simples, caso contrário, esta construção não faz sentido. Para evitar tomar tipos desnecessários em F, pode escrever aí um cheque com o nome datilográfico(F), tamanho do(F), etc.
O nome datilográfica não protegerá de aceitar tipos desnecessários) Para isso, é necessário fazer um método privado sobrecarregado com um tipo apropriado.
E se a classe se destina a qualquer tipo, porquê parametrizá-la com um parâmetro modelo, criando confusão? Embora existam variantes mais simples para a muleta, sem classes de modelos.
Então como é que se toma o tipo certo, que pode ser qualquer tipo, sem se comprometer a parametrização? Não se pode declarar um parâmetro ou campo sem especificar um tipo. Por exemplo, poderia ser uma classe de "invólucro" sobre um tipo de dados arbitrários.
Se escrever o nome datilógrafo(F)==typename(T), ele irá proteger.
Bem, então é apenas classe A. Porquê declarar um padrão se o seu parâmetro não está de modo algum relacionado com o comportamento da classe?
Isto é realmente uma coisa cruel de se fazer. Trazer o controlo do nome datilografia para a fase de execução... Os seus códigos terão de ser depurados durante anos
