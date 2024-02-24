Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 630

Yuriy Asaulenko:
Eu não vou afirmar, mas parece-me que isto são ilusões. Só por razões gerais.
Porquê, Vladimir Perervenko tem alguma informação nos seus artigos, eles aprendem muito rápido em centenas de entradas
 
Eu não li os artigos e não vou discutir. Eu só vi fotos).

O MLP, digamos, pode ser perfeitamente treinado em 10-15 minutos e vai funcionar perfeitamente. Sim, mas isso se os dados forem bem classificados, os conjuntos são separados.

Se pelo contrário - se, por exemplo, no mercado (ou nas suas amostras de treino) simplesmente não houver conjuntos separáveis, então ensine o que quiser para sempre - não haverá resultados.

 
Tudo depende da arquitetura e da quantidade de dados.
As redes para reconhecimento de padrões aprendem durante uma semana na GPU. E há dezenas de camadas com tensores tridimensionais.

aí ele descreveu as mais simples - rede Boltzmann + MLP, por exemplo

Vamos simplesmente conduzir uma experiência em nome do "conhecimento científico".
Vamos escolher dados, dimensões, arquitetura MLP, dados de saída.
E todos farão os seus próprios testes com as suas próprias ferramentas.

A quantidade de chamas será menor.
A propósito, podemos fazer tal tradição e testar cada nova arquitetura com o mundo inteiro. =)

 
(Receio ter uma fraqueza). Não vejo sentido em resolver problemas abstractos. E a troca de opiniões não é de todo uma chama. Tirei muito desta chama. E foi numa direcção diferente). E sem o flamejar, mais valia ter andado a bisbilhotar por aí.
Estou a partilhar os primeiros resultados da minha NS. A arquitetura é a mesma descrita no deus, eu não mudei nada.

O planalto está bastante equilibrado, a NS já aprendeu bem com 1000 passes, os resultados não melhoraram muito mais.

Estive a estudar durante 15 minutos no mês passado. Gastei ~0,65$ para treinar. O meu número mensal de negócios é de ~300.

Os resultados dos 2 meses anteriores não são maus, mas também não são muito maus.

Vou tentar adicionar mais uma camada oculta e procurar por mais erros :) e depois vou tentar treinar por um período mais longo.

 

Todos os artigos contêm conjuntos de dados e scripts que podem ser reproduzidos para obter dados reais sobre os tempos de aprendizagem, especificamente sobre o seu hardware. O tempo de treino DNN com duas camadas ocultas é de até 1 minuto.

Boa sorte.

 
Dê um exemplo. Comece com
 
Você tem três neurônios na entrada da segunda camada processados por sigmoid? Como ajustar os pesos na segunda camada cujo intervalo é escolhido de -1 a 1 em passos de 0,1, por exemplo.

Na minha rede, após o processamento da segunda camada, o número de negócios caiu e os meus resultados não melhoraram muito. Isto é diferente de encaixar um perceptron com 9 entradas e um neurônio de saída e depois pegar outro perceptron independente e encaixá-lo novamente com configurações salvas do primeiro, etc.

