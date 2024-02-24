Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 624
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O modelo é treinado para 3000 barras na inicialização (você pode ver que as linhas verde e vermelha combinam muito bem, a variação é mínima). Tudo o resto é para a frente. E podemos ver que o modelo já não é tão bom em prever, por causa disso a variação aumentou significativamente... mas, mesmo assim, ainda me surpreende que o modelo faça um zoom muito bem num movimento de avanço puramente visual. Não sei se vai funcionar para a troca de pares, tenho de verificar.
Par errado colocado no vídeo, franco contra euro em vez de libra... para libra contra euro já é pior... mas você pode tentar melhorar
um par de gráficos abaixo:
Na captura de tela, o vermelho é apenas os incrementos com uma defasagem de 55 do par atual,
O que é que isso significa?
A diferença entre o preço da barra 0 e 55?
O que é que isso significa?
A diferença entre o preço do 0 raro e o 55 raro?
log(close[0]/close[55])
Você pode pegar a diferença e não o quociente... ou você pode convertê-lo da maneira que quiser. Yuri escreveu sobre a diferença entre 2 mashes. Você pode subtrair uma máscara dos preços.
Então pode reconstruir a série original, tanto quanto eu entendo.
log(close[0]/close[55])
então você pode restaurar a série original, pelo que eu entendi.
Por que é que levas isto tão longe? Achei que devia levar o que está ao lado...