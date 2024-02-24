Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 624

O modelo é treinado para 3000 barras na inicialização (você pode ver que as linhas verde e vermelha combinam muito bem, a variação é mínima). Tudo o resto é para a frente. E podemos ver que o modelo já não é tão bom em prever, por causa disso a variação aumentou significativamente... mas, mesmo assim, ainda me surpreende que o modelo faça um zoom muito bem num movimento de avanço puramente visual. Não sei se vai funcionar para a troca de pares, tenho de verificar.


 
Quanto deve custar um curso de formação, dentro do razoável? Somente escreva preços reais, se você também puder especificar cursos reais.
Par errado colocado no vídeo, franco contra euro em vez de libra... para libra contra euro já é pior... mas você pode tentar melhorar

um par de gráficos abaixo:


 
Thrall a partir do preço de abertura
 
bro , acho que não está a funcionar correctamente. :(
 
Maxim Dmitrievsky:

Na captura de tela, o vermelho é apenas os incrementos com uma defasagem de 55 do par atual,

O que é que isso significa?

A diferença entre o preço da barra 0 e 55?

elibrarius:

O que é que isso significa?

A diferença entre o preço do 0 raro e o 55 raro?

log(close[0]/close[55])

Você pode pegar a diferença e não o quociente... ou você pode convertê-lo da maneira que quiser. Yuri escreveu sobre a diferença entre 2 mashes. Você pode subtrair uma máscara dos preços.

Então pode reconstruir a série original, tanto quanto eu entendo.

 
Maxim Dmitrievsky:

log(close[0]/close[55])

então você pode restaurar a série original, pelo que eu entendi.

Por que é que levas isto tão longe? Achei que devia levar o que está ao lado...

