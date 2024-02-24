Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 633
de um homem inteligente.
Ele está a dizer disparates não científicos. Ele fala sobre a memória da água, depois escarnece em um microscópio eletrônico, mostrando resultados muito longe dos modernos. Não tenho observado mais, receio que ele comece com a terra plana :)
O que há de diferente nos modernos? Eles usam elétrons diferentes?
a água era irónica no caso de não a teres
Mostra uma imagem desfocada a nível molecular. E aqui está um vídeo de 5 anos atrás, por exemplo, onde eles já chegaram ao ponto de reconhecer átomos (não moléculas) e criar um modelo 3D com sua localização.https://www.youtube.com/watch?v=yqLlgIaz1L0
Não está claro que ondas magnéticas ele quer ver no CD, onde os bits são representados por poços físicos em plástico. E por que em sua foto de CD sob um microscópio você pode ver pedaços de informação andando em um pequeno círculo, enquanto nesta escala eles vão caber visualmente em uma linha reta? Que show com fatos falsos e fotos tiradas da Internet.
A coisa da água foi irónica, caso não a tenhas percebido.
Há ironia por todo o lado. O que ele quis dizer exatamente com a experiência da água? Ele disse-o e esqueceu-se, não deu nenhuma conclusão. A sério ou não, não é claro. Ele também é irônico com as moléculas, parece que ele quer dizer que elas não existem e só ele sabe o que realmente está lá.
Os primeiros 20 minutos do vídeo são suficientes para duvidar dos seus argumentos e credibilidade.
O vídeo é sobre coincidência )) sobre tudo e nada, mas, na verdade, sobre o fato de que algo que ainda não podemos calcular é coincidência. Mostra a malha atómica e não a nível molecular. Não concentrei muita atenção no disco.
Ele tem outro vídeo no qual ele explica que a luz é uma partícula e não uma onda, usando a interferência como exemplo ) e que as ondas (e campos) foram inventados porque não podemos calcular todas as opções.
A propósito, as pistas estão em linha reta, a imagem é apenas filmada em um ângulo
Está bem, eu vou lá do outro lado. Suponha que eu tenha um conjunto de 100 entradas. Eu calculo a entropia para cada entrada e obtenho resultados de -10 a 10. Pergunta: Que entradas são preferíveis a tomar????
Digamos que eu tenho 10 entradas abaixo de zero, o resto acima, MAS todos os valores estão entre -10 e 10.....
E também... não posso calcular informação mútua.... Ou melhor, probabilidade condicional, para o cálculo subsequente da entropia e VI.
Alguém pode explicar com os dedos ou um exemplo melhor.
primeira coluna 40 linhas variável de entrada
segunda coluna 40 linhas de saída....
Fez muito trabalho durante a noite para identificar a hipótese. Tropeçou nestas coisas e de maneira nenhuma. Por favor, ajude-me e eu darei a minha opinião sobre a minha hipótese...
Estiveste a beber durante a noite?
Não... não bêbado..... porquê?
Só não conseguia dormir, e normalmente é a única coisa que me vem à cabeça em momentos como este. Não vale a pena perder tempo quando se tem muito trabalho para fazer...
Bem, parece que a entropia e a informação mútua têm pouco a ver com a econometria.
correlação, covariância, variância são normalmente usadas :) não dessa forma
A centralidade cruzada é um conceito usado em NS para treinamento... mas por que você precisa disso?
Bem, antes de mais nada. Com o VI I pretendo reduzir o número de entradas para reduzir o tempo de aprendizagem.
Eu escolhi apenas aqueles inputs que têm entropia negativa e estão perto de zero. A aprendizagem com consistência invejável começou a chegar aos mesmos parâmetros do modelo.
Conseguir um modelo é metade da batalha, a outra metade não é um trabalho fácil, é escolher exatamente o que vai funcionar no futuro. Para fazer isso eu salvo os dados da rede não em forma trenar, mas em forma dowble e olho para a entropia da rede e como ela muda com o tempo, a propósito, aqui está uma tabela de mudança de entropia no tempo para saídas binárias polinomiais....
1 7.481151166 5.100318157 4.593448434 8.798740335 10.34478836 4.480187448 4.462974562 4.864834535
2 7.675977242 5.395113191 4.647719201 9.658965819 -17.34873011 4.51111112896 4.529873469 4.925396515
3 7.512766799 5.414556649 4.644887426 8.929776132 -976.6274612 4.644286062 4.386822711 5.050380326
4 8.045096956 5.079259638 4.671147058 9.875423555 9.171932774 4.623802531 3.917309752 4.941859173
5 8,045378868 5,007650592 4,290382249 9,433280634 10,64451391 4,647512921 3,790881638 4,990994671
6 7.814542877 3.644626791 4.344130499 8.980821417 10.5023546 4.637264293 3.831404183 5.032854966
7 -26,55886859 3,781908903 4,516251137 8,797781513 10,54684501 4,883377949 3,86512079 4,659267439
8 -161.3020423 3.71887575753 4.564760685 9.184890078 9.157325707 5.074360669 3.785251605 4.364874679
9 1,909633919 3,825969935 4,579305659 8,739113103 8,280835877 5,009919646 4,242339336 4,39432571
10 6.213306097 -10.87341467 5.067862079 10.18574585 8.07128492 1.73846346 4.299916662 4.567998062
11 6.171390883 1.962160448 5.081660438 8.650951109 7.510213446 1.596086413 4.313971802 4.55943716
12 6.120246115 3.948723109 4.801258198 8.235748448 7.127388358 1.698956287 4.082715891 4.781776645
13 6.138878328 -3.010948518 4.804114984 8.523101895 7.177670414 1.698630529 4.082338047 4.82267867
14 6.212129971 -3.922803979 4.757739216 9.25848968 7.66609198 1.698756132 4.125811197 4.874060339
15 6.090848662 -7.954277387 4.76183886 10.81234021 7.701949544 1.540056412 4.062605741 4.915433819
16 5.99824787 -59.32132062 4.806934783 9.083600192 7.69797975097 1.540406949 4.097070448 4.978901083
17 5.83493287 4.565768504 4.899180184 -28.38726036 7.830286358 1.543100257 4.25790422 5.043798266
18 5.758509171 -3.4626244 4.895859118 -1237.359668 8.484082841 1.706466252 4.177809837 5.037940939
19 5.744674247 -12.48734205 4.961865536 1.569990079 8.915892511 1.682437372 4.336780002 5.057555915
20 5.738253623 -10.20442198 4.98732747 9.795996355 8.842880831 1.539687763 4.344159624 5.106441146
21 5.731628697 -1.706645474 5.005196184 10.75926151 8.059670516 1.432952506 4.391768977 4.729395732
22 5.874802768 -0.43939394479 4.970298578 10.33058781 7.832786294 1.431618527 4.568893332 4.715744749
23 5,953727915 -3,949602879 5,017109405 9,668521648 7,941416688 1,425216096 4,646327857 4,74597979757
Surpreendentemente, em algum momento, ao acrescentar um valor, a entropia torna-se abruptamente negativa. O que poderia ser devido a????
Se assumirmos que o valor positivo é uma medida de incerteza, e o valor negativo é uma medida de ordem, então selecionamos leituras da rede com valor mínimo de entropia, no entanto, acredito que um indicador muito alto na zona negativa também não é bom. É por isso que existem duas variantes, ou para escolher a rede com a menor entropia, ou a que tem a entropia mais próxima de zero....
Bem, e quando o cálculo de VI for organizado, então será possível olhar quantos VI na saída de uma rede em relação à entrada. Acho que esta abordagem será capaz de pontilhar muitos "I's" e cruzar muitos "T's".
É fácil conseguir muitos modelos, mas escolher o modelo certo é outra questão e não é nada fácil.
Estou à espera de comentários sobre este post e, o mais importante, de uma explicação do porquê disso. Teorias de hipóteses, etc. Eu agradecia. Obrigado!!!!