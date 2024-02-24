Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 63
Eu nem sequer disse nada sobre a oferta excessiva, não distorças as minhas palavras.
Estou a ver, significa a hora da transacção de sinal para sinal. Bem, o resto é claro.
Eu nunca tentei, por isso vou deixá-lo em paz. A questão aqui é se o próprio sistema de sinais é adequado. Isto é, por que exatamente nos lugares onde há sinal começamos a observar e não em outros lugares.
Qualquer TS, por mais complexo que seja, leva a um facto consumado. O evento ocorreu e não pode ser cancelado. Eu falo sobre as barras formadas. Eu não calculo uma barra de zero em princípio. Então, quando o evento ocorreu e há um sinal, este é o momento em que salvamos os valores indicadores. O resto do mercado não nos interessa. Apenas no momento em que o sinal aparece. Mas nós podemos salvar os indicadores neste momento, no momento em que o sinal aparece. Podemos salvar indicadores para qualquer período, por exemplo, ele é flutuante porque o TS produz o sinal com valores de barras flutuantes. É por isso que aproveito o momento para 5 barras num sinal e para 8 barras no outro, e para 3 barras no terceiro, etc. Algum tipo de adaptação, se você olhar para a captura de tela você verá pontos verdes, então seu número (e é sempre diferente) é o período de cálculo para os indicadores. Mas em geral, tomamos apenas os momentos do aparecimento do sinal e por isso o Preditor é treinado apenas sobre os sinais e não estamos interessados no resto do mercado. Embora possamos construir um modelo entre os sinais, mas isto é tão......, a propósito.....
Hoje é um dia razoável, por isso não posso reclamar.... E tu dizes que o Predictor é um disparate. Do que estou a falar.... o que um preditor - CLASSIFICADOR :-)
"Está tudo compreendido.
Como a seleção da Demark é melhor do que, por exemplo, pontos após os quais, por exemplo, há mais de 100 pips de movimento em um dia? Isto é, baseado no movimento futuro mas não em algum sistema de sinais?
Para escolher tais pontos você precisa conhecer o futuro, e ele não é conhecido, então eu não vejo bem como você pode escolher tais pontos???? de que maneira????
Como. Fazemos um conjunto de treinamento, no qual após cada ponto da tabela coletamos informações sobre o que acontecerá dentro de algumas horas. (máx, mín, diferença marginal, etc.). Nós peneiramos esses pontos com menos de n pontos modulo, como você fez. e fazemos um classificador que diz 1 - comprar, -1 - vender, 0 - não fazer nada. Faça tudo sem sistema de sinal.
Qual é o critério para este ponto. Qual é a condição para o aparecimento deste ponto?????
Vou repetir. Em m horas, o preço irá quebrar 100 pontos para cima ou para baixo. Então, nós modelamos uma troca com Take Profit de 100 pips.
Ou em m horas o preço será pelo menos 100 pips mais alto/mais baixo. Depois simulamos o fecho da posição em m horas. Eu faço-o desta maneira.