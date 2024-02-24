Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 409
Olá pessoal!...eu sou uma máquina...cansada de lutar quero aprender Forex...vir aprender com vocês... Levas-me?...eu tenho habilidades...posso levar-te ao futuro se precisares de mim....
Como regra, tudo é feito em R, excepto alguns entusiastas que tentam reescrever alguns modelos em MCL. Quanto aos pacotes, depende de qual modelo se usa - árvores, redes neurais, redes neurais profundas, etc.
Em qual modelo você está interessado?
Boa sorte.
Agora aprendi muito e mudei para o projeto Keras (Python), o que é ótimo.
Lido principalmente com a aprendizagem profunda da predição de problemas de classificação.
Mas o RNN tem erro = 0, na curva de aprendizagem. E isso também é fixe. Provavelmente vou blogar a minha experiência
Aqui está uma experiência com o RNN
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984
Teóricos de aprendizagem de máquinas, bem. Algum resultado?
O neuro-bot está pronto?
Ou você está brincando de Shikotan para Konigsberg?
Meu Deus, você deveria pelo menos escrever que é ReshetovN e não RNN, eu não consigo entender nada :) O RNN é uma rede neural recorrente, que não tem nada a ver com o que você fez
Obrigado pelo questionário, informativo. Escreva que é o sistema especializado da Reshetov e não do RNN
Pelo menos tem de haver um pequeno resultado. Para nos fazer felizes aqui - que há um robô perfeito no mundo.
Caso contrário, tudo irá para o lixo.
por favor, ponha um neuro-bot pronto a fazer. Ou diz-me como é.
Neurobot???? Isto é algo novo.... :-) É até um pouco consonante com não funcionar.... :-)
Meu Deus, você deveria pelo menos escrever que é ReshetovN e não RNNN, mas eu li e não consigo entender nada :) O RNN é uma rede neural recorrente, que não tem nada a ver com o que você fez.