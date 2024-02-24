Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 409

Vladimir Perervenko:

Como regra, tudo é feito em R, excepto alguns entusiastas que tentam reescrever alguns modelos em MCL. Quanto aos pacotes, depende de qual modelo se usa - árvores, redes neurais, redes neurais profundas, etc.

Em qual modelo você está interessado?

Boa sorte.

As minhas soluções foram primeiro baseadas no OpenNN (C++).
Agora aprendi muito e mudei para o projeto Keras (Python), o que é ótimo.

Lido principalmente com a aprendizagem profunda da predição de problemas de classificação.
 
nowi:

Vai até à loja...)
 
elibrarius:
Mas o RNN tem erro = 0, na curva de aprendizagem. E isso também é fixe. Provavelmente vou blogar a minha experiência

Aqui está uma experiência com o RNN

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984

Teóricos de aprendizagem de máquinas, bem. Algum resultado?

O neuro-bot está pronto?


Ou você está brincando de Shikotan para Konigsberg?

elibrarius:

Aqui está a experiência do RNN

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984


Meu Deus, você deveria pelo menos escrever que é ReshetovN e não RNN, eu não consigo entender nada :) O RNN é uma rede neural recorrente, que não tem nada a ver com o que você fez

Obrigado pelo questionário, informativo. Escreva que é o sistema especializado da Reshetov e não do RNN

 
Por favor, afixe o neuro-bot terminado. Ou diz-me como é.
 

Pelo menos tem de haver um pequeno resultado. Para nos fazer felizes aqui - que há um robô perfeito no mundo.


Caso contrário, tudo irá para o lixo.

 
Alexander Ivanov:
por favor, ponha um neuro-bot pronto a fazer. Ou diz-me como é.

Neurobot???? Isto é algo novo.... :-) É até um pouco consonante com não funcionar.... :-)
 
Maxim Dmitrievsky:

Meu Deus, você deveria pelo menos escrever que é ReshetovN e não RNNN, mas eu li e não consigo entender nada :) O RNN é uma rede neural recorrente, que não tem nada a ver com o que você fez.
Sim, está relacionado com a rede da Reshetov, queres reescrevê-lo em MQL, não queres? Por isso, experimentei com ele.
