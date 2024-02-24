Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 413

Maxim Dmitrievsky:

Sim, eles provavelmente fizeram-no para que você pudesse ter mais de 2 aulas... então provavelmente será mais agrupado e você pode usar outros métodos como k-means :)
Não percebo nada do que fazer com o k significa... O MS Azure tem-no, mas como uma solução pronta, e aqui é apenas um motor e como interpretar os seus resultados não é nada claro...
 

Em geral, sugiro usar um único neurônio com uma função de ativação tanh, que tem uma área de definição de (-1;+1), para classificar a compra/venda.
Menos dados, e mais óbvios.

SoftMax, sim puramente para classificação, onde o número de classes pode ser qualquer uma. Recordar(encontrar) a tarefa de classificar as flores de íris.

E resultados por tanh (ou, alternativamente, pecado) são muito convenientes, em seguida, para exibir no gráfico como um indicador.

https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function

Na imagem da tela, o gráfico inferior. Verde/vermelho são sinais de treinamento; roxo/azul são previsões do modelo treinado.


Um neurónio não é insuficiente se a amostra for grande? )
 
Fiz uma grelha em algibeira com saída linear, mas com limitação de alcance de -1 a 1, e ainda ocasionalmente sai do alcance após o treino com novos dados,

por isso estou a pensar em adicionar softmax agora.

 
se sair do alcance, pode ser considerado um sinal muito bom = 150% ))
Sim, às vezes em vez de 0,1 pode haver 1, talvez porque os valores são normalizados de forma diferente no treinamento e depois no processo de negociação, as amostras são diferentes
 
Porque é que não se sabe? O número de clusters a dividir em - definido na inicialização como valor de entrada: K - número desejado de clusters, K>=1

Suponha que eu tenha dividido os dados em 4 grupos, o que devo fazer com eles?

 
Eu não lidei com algibeira, aqueles pacotes ML que eu conhecia, todos me permitiram mudar a função de ativação da camada.
