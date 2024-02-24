Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 404
Palavras de ouro Victor Benedictovich..... Eu também preciso de um modelo 100 para a Alesha? Bem, é rápido, e então você pode calcular o arquivo a partir do primeiro post. O que fazer quando o TS está treinado e funcionando? Certo. Siga os seus sinais. Mas isto é terrivelmente aborrecido....
E que tal um esqueleto comercial?? Quem tem um???
Bem, na base de código você pode pegar qualquer coisa para fins diferentes, tudo depende das suas necessidades. Às vezes nem precisas de escrever nada sozinho.
A questão não é divertir-se, mas ganhar dinheiro ;)
Já resolvi a questão da recolha de dados e do seu subsequente processamento há muito tempo, por isso para mim esta tarefa já foi resolvida. Agora eu quero fazer um autómato completo. Quero que verifique se há solicitações de erros de comunicação, se há falhas no recebimento, etc. É importante que ela abra negócios com a confiável máquina de Kalashnikov. E os sinais em si já podem ser apinhados por mim.
Tenho trabalhado com a gestão de dinheiro e tácticas de abertura de comércio e voilá, durante o mesmo período desde 05.29 tenho tal equidade, e a rentabilidade é superior a 7 por um minuto, por isso... É verdade, que é uma carga pesada no meu depósito, mas o meu nível de rendimento está a sair da escala. É uma questão de opinião .....
É fácil, quase todos os bots têm funções para verificar se uma posição foi aberta ou não, fechada ou não... Tudo lá é padrão e o mesmo para todos
Bem, experimente em outro pedaço da história agora, veja quanto tempo os modelos vivem
Não tenho dados mais profundos do que o contrato anterior, por isso vou testá-los em combate.
Bem, o problema é que não tenho dados mais profundos que o contrato anterior, já estou a treinar o modelo nele para o segundo dia, por isso vou verificá-los em batalha, como eles dizem em tempo real...
Talvez eu consiga encontrar as colas em algum lugar.
E não se esqueça da tarefa do 1º posto. Embora seja abstrato, ele tem interações preditoras ocultas. E muitos sistemas não levam isso em conta. Se o teu apanhar estas interacções, vai ser fixe.
Tente ensinar ao seu sistema o problema desde o primeiro post deste tópico. O que será que vai acontecer...
Desculpe pela intrusão, a pergunta não era para mim, mas eu estava curioso para tentar com meu gerador - o problema é resolvido em uma fração de segundo no código fonte MQL - uma floresta de uma árvore e sem nenhum R. O código fonte é um pouco grande, estou a trabalhar nisso, mas tudo é automático.
O arquivo anexado MQH - gerado automaticamente, MQ4 - script de teste, para executar CSV do primeiro post do fórum deve estar na pasta de arquivos.
Bem, a tarefa do 1º posto acho que todos estão interessados em testar o seu sistema de MO.
Gerador interessante que você tem. Está escrito por si mesmo?
Você dividiu o enredo em 2 ou 3. O que você obtém com dados desconhecidos?