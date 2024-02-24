Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3330
Como entretenimento. Peguei cotações diárias dos principais pares nos últimos vinte anos, alinhei-as por datas e converti-as em uma direção em relação ao dólar (por exemplo, EUR/USD tornou-se USD/EUR, etc.). Em seguida, transformei as séries obtidas na porcentagem de mudança em relação à muve de 200 dias, de modo que todas tivessem aproximadamente a mesma escala.
A ideia era tentar captar alguns padrões no gráfico diário, mas em uma pequena área de tempo (digamos, de 1 a 3 dias), para usá-los para determinar a direção da negociação em um TF menor, nos cruzamentos correspondentes. Por exemplo, você notou a olho nu, ou por métodos de MO, que nas proximidades atuais o EUR está crescendo em relação ao USD e o AUD, ao contrário, está diminuindo. Assim, lançamos um bot que procura um ponto de entrada para comprar EUR/AUD. E assim por diante.
Mas, infelizmente, na minha opinião, mais uma vez a aleatoriedade é total. A imagem mostra um pedaço de gráfico para ilustração.
A decepção veio depois que a promessa de um futuro brilhante e de uma tecnologia de super OVNIs foi substituída por uma tagarelice cotidiana no YouTube sobre como todos são estúpidos :) O início foi divertido.
Sobre o modelo teórico da interação gravitacional - impossível de confirmar ou negar. Intuitivamente, se essa interação for básica, então todos os sistemas planetários deveriam, às vezes, formar redes cristalinas e moléculas, o que não acontece com os macrocorpos, embora esses sistemas tenham a mesma estrutura planetária (de acordo com sua teoria) que os átomos de Rutherford.
Ainda assim, o microcosmo é um teórico, e o macrocosmo é um matstat baseado nesse teórico. Ele não pode ser compreendido intuitivamente, como na boa e velha física, "cale-se e calcule", dizem os físicos atuais. A natureza não incorporou aos seres humanos mecanismos kantianos a priori de cognição de probabilidade, de modo que a intuição não funciona de forma alguma.
Mas isso não impede que organismos separados inventem sua própria "física intuitiva". Pelo contrário, ela ajuda, porque o campo de atividade é puro (é impossível tornar a mecânica quântica intuitiva) e as massas precisam de uma imagem intuitiva da realidade.
Tudo o que você precisa saber sobre os oponentes de Katschik:
O: O espaço é curvo!
K: E o que ele curva lá?
O: Você é um tolo!!!
Aparentemente, o tensor de curvatura do espaço de Minkowski está mudando.
Por que algo deveria se curvar ali é uma questão para o próprio paciente.
Espaços Minkowski
Ah, estou vendo. Todos os oponentes se mudaram para o espaço quadridimensional, porque não há nada a fazer aqui, o local é explorado, mas eles estão cutucando a lógica, estão me irritando
Por vários milhares de anos, as massas e até mesmo pessoas muito instruídas da época acreditavam em três elefantes e três baleias.
Nos últimos milhares de anos, uma grande variedade de sistemas filosóficos se acumulou para interpretar o mundo ao nosso redor.
Embora nem todos percebam, na realidade tudo se resume à crença em um sistema filosófico específico. Há SEMPRE uma crença, embora o apologista possa não se dar conta disso.
Em qualquer teoria, inclusive nas teorias filosóficas, se elas abrangem o mundo ao seu redor de forma suficientemente completa, SEMPRE há disposições - axiomas, hipóteses - que não são provadas dentro da teoria construída sobre elas e que são objeto de fé. Estritamente de acordo com Gödel. E depois há a questão da conveniência, a questão da "naturalidade" da interpretação das realidades circundantes.
Se considerarmos o materialismo dialético e o materialismo histórico, a compreensão de suas limitações, por exemplo, a ausência de atitudes morais, nos permite interpretar a realidade circundante de forma bastante adequada.
E se considerarmos Kant, que tem tudo em sua cabeça, então os golpes nessa mesma cabeça não podem ser compreendidos dentro da estrutura desse sistema filosófico.
A fé termina quando se mergulha em uma poça. O duro mundo real começa. No qual não há fantasias, nem mitos, nem suposições. Um mundo lógico e entediante, no qual não se pode nem mesmo substituir conceitos - não se pode construir nada sensato: nem uma nave estelar, nem uma Estrela da Morte, nem um buraco de toupeira.
As pessoas pobres são retiradas do espaço de Minkowski no qual repousam, para que não vejam esse mundo inflexível. Não devemos nos curvar ao mundo inflexível, mas deixar que ele se curve a nós.
------
Quando um modelo não descreve o mundo real, ele é inútil no mundo real.
Ele pode estudar a si mesmo, todos os tipos de topologias, pontos sem dimensão, curva=reta, 2*2=5 e assim por diante.
O principal é definir um vetor de fantasia e ajustar a matemática a ele. Ela será capaz de fazê-lo, como um bom advogado que inocenta um bandido no tribunal.
Mas, se algo não se aplica ao mundo real (físico), é fisicamente inútil.
Se estiver relacionado a tarefas de pensamento, continuará sendo uma tarefa de pensamento.
Mas o problema é que todos os tipos de hawkingianos entram especificamente na física. Por algum motivo. Fantasias sobre a curvatura do espaço, quando não há definição de espaço - essa é a alegação de Katshchyik.
E essa é a poça na qual todos(!) os seus oponentes, até mesmo cientistas ou professores, não me lembro quem estava presente em suas reuniões, mergulham.
Vaughn, Svatheev, se não me engano, do nada, despejaram merda verbal em Katshchyik, francamente quase com um tapete.... assim mesmo! Histericamente! Eles nem sequer tomaram banho juntos. Ele nem sequer se familiarizou com teses, reivindicações, etc. A cara dos matemáticos modernos.
UPD
A única reclamação sobre Katschik é o fato de ele não ter construído nada até agora. Não me importa se está em uma garagem. Em serpentinas, ele reuniu engenheiros e correu. Mas não.
Isso é um sim, não há como contestar.
Sempre houve quatro dimensões nos modelos matemáticos da física, desde o início de sua criação por Descartes/Newton. O fato de uma dimensão ser muito diferente das outras na intuição humana é outra questão.
O que há de errado com a lógica? Basicamente, é como Aristóteles: os modelos são construídos por indução, e as conclusões deles são construídas por dedução. Enquanto o modelo funcionar e der o resultado (por exemplo, na forma de navegação por satélite no smartphone do paciente), ele será usado; se não funcionar para novos requisitos, ele será refinado para funcionar.
O materialismo histórico está podre há muito tempo - a arqueologia dos últimos quarenta anos mostrou que ele é incapaz de explicar a história real do surgimento da civilização.
Kant não disse que tudo está na cabeça - isso tem mais a ver com os empiristas ingleses, com os quais ele estava debatendo. Em termos gerais, ele está falando sobre o fato de que é impossível conhecer a realidade como tal, mas apenas por meio de imagens a priori construídas de antemão.
Apenas a bem da verdade: a arqueologia NÃO pode refutar o materialismo histórico porque o assunto é diferente.
A arqueologia trata de fragmentos.
O materialismo histórico trata das razões para o desenvolvimento da humanidade, em que se vê o desenvolvimento das forças produtivas e da produtividade do trabalho, sobre a natureza secundária da consciência social. Para nós, as disposições do materialismo histórico sobre o papel do indivíduo na história são extremamente interessantes e eficazes.