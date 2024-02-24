Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3328

Aleksey Nikolayev #:
O VTB também tem forex com uma licença. Talvez suas condições sejam mais favoráveis).

Sim.

Eles são assim em todos os lugares ))))

Você entra pobre e sai com muito dinheiro.

É só para isso que eles trabalham.

É isso, todo mundo é rico.


 

mytarmailS #:

Esse é um número engraçado

aguarde agora a Rena )

 
lynxntech #:

Aguarde agora pela Rena )

Não tenho tempo para isso.

Estou escrevendo um robô multiestratégia, só que ele não selecionará uma ferramenta para a análise, mas uma estratégia de uma só vez.

Tudo está lá, não é preciso ir muito longe:

Estratégias para usar futuros e opções de dólar americano - Moscow Exchange | Markets (moex.com)

O Chandler está fora do programa.
Informações reais para aqueles que acabaram de começar a aprender o primeiro ano do programa da universidade. Em particular, a lógica aristotélica ou proposicional. A lógica formal diz que as expressões devem ser consistentes, o que foi muito bem aprendido para ser usado por sofistas como Katschik, que foram condenados até mesmo por Platão. As conexões lógicas podem ser associativas ou causais. Ou seja, uma afirmação formalmente lógica nem sempre é verdadeira.

Fui inspirado por um novo videoclipe dele em que ele "expõe" outro ptushnik que não consegue nem mesmo conectar duas palavras.

Da mesma forma, lembro-me que na universidade havia uma matéria sobre "Categorias" ou categorias de consciência. Por exemplo, o que é um sujeito, objeto, matéria, espaço e assim por diante. Elas têm praticamente a mesma relação com o mundo real que a lógica formal. Ou seja, elas não existem no mundo real :)

Ou seja, se você se afastar das unhas sujas de Savvateev, perceberá que ele está lidando com a matemática como ela era originalmente. Não está ligada ao mundo real, mas a categorias de consciência.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Ivan Butko #:
É interessante ouvir os argumentos dos zombo-cientistas. Seus próprios argumentos, não os impostos. Porque os deles não se formaram :)

E sim, a postagem é provocativa.
Mas já houve muitas seitas pseudocientíficas desse tipo na história. E as pessoas também seguiram cegamente seu guru, porque era impossível provar ou refutar, devido às habilidades intelectuais.
A única prova é a simulação de sua repulsão em programas feitos por usuários. Mas se você programar o continuum de Einstein, isso também funcionará :)

E assim como sua teoria não é usada em lugar algum, a Relatividade também não. Portanto, até o momento, elas estão em pé de igualdade em termos de inutilidade :)

E qual é o objetivo de reescrever livros didáticos para substituir uma porcaria por outra?
Quem estudou filosofia sabe que as categorias quente-frio, para frente-para trás, contínuo-discreto, espaço-matéria, alma-corpo, deus-diabo são categorias da consciência, não do "mundo real". Indo ainda mais longe, elas são formas de pensar, caso contrário, sem separação, não há nada sobre o que pensar.

As redes neurais funcionam com o mesmo princípio das composições.

Sem ter dados experimentais reais, você não pode argumentar com um sofista porque "tudo é lógico". Embora na realidade não haja relação de causa e efeito, tudo está no nível das associações, como aqui, os ímãs se repelem ou, na atração, tudo entrará em colapso. "O espaço é infinito" - ninguém vai verificar isso, não é? Assim como "existe um Deus" - prove que não existe, você simplesmente não consegue vê-lo. Uma série associativa simples.

Não é uma abordagem científica, é um sofisma. Bastante primitivo.
