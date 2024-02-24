Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 314

Dr. Trader:

Vou reformular a tarefa.

Dê-nos o código do seu modelo para negociar em D1, você não pode dar um modelo treinado também, seu código deve correr e treinar o modelo em nosso servidor, precisamos conhecer e entender toda a estratégia.
Como resultado, vamos pagar-lhe um pouco pela sua estratégia perfeita e vamos continuar a lucrar sem si.

É uma armadilha.

Todas as pessoas adequadas se afastaram dele, apenas as equipes "vamos treinar gbm otimizando grãos aleatórios e talvez funcione" são deixadas.


Todas as 2 ou 3 pessoas saíram de lá :)
 

Eu quero fazer uma distribuição normal como um indicador. Quem me pode falar sobre as fórmulas, e se funcionar, eu afixarei o indicador aqui.

Parece claro com o desvio padrão: a raiz quadrada da soma dos deltas (momentos, preço corrente menos média) é extraída, mas e,x,μ - a expectativa matemática (valor médio) não é clara como obter.

 

Eis como entendi o indicador: em azul sigma de desvio padrão, em laranja expectativa matemática (média). Ou melhor, eu tenho o desvio padrão do sigma, cada barra do histórico do "p-bar".

Baseado emhttps://www.mql5.com/ru/articles/1492

Eu comentei as linhas do código. Não achas difícil verificá-lo.

Vizard_:
Oh, ele está a ver. Ele até sabe como acaba.) Veja o vídeo. O cara disse bem sobre o "problema de validação", mas o principal é sair a tempo))))


Não é possível fazer o download do arquivo. Mas ainda bem que estás no assunto. Continua a ver, acho que esta semana será relevante....

Hmmm... É o seu preditor a dizer-lhe o que vai acontecer ou é você que se está a virar contra Nostradamus??

 

Bem, aqui estamos nós. Wizard of Trembling!!!!! O seu está ocupado, eu lhe peço adeus. Selavey!!!!!


 
Mihail Marchukajtes:


lucro: -49 ,17%



Infelizmente, não só te desgraçaste a ti próprio como também ao Yuri Reshetov.

Mihail Marchukajtes:

Bem, aqui estamos nós. Wizard of Trembling!!!!! O seu está ocupado, eu lhe peço adeus. Selavey!!!!!



como se você cuspisse na alma agora mesmo. E onde está o controle de risco :)
 



Infelizmente você não só se envergonhou, mas também Yuri Reshetov.


Reshetov why???? Eu não entendo. A minha troca não tem nada a ver com o trabalho dele. Mais uma vez, todos são bons na treta, mas ninguém pode fazer nada de útil. Enviei-lhe o meu conjunto, queria ver o modelo construído pela sua IA para ter algo que o pudesse comparar, mas não o vi. E, portanto, como você pode criticar o trabalho se não comparar nem provar que o Reshetov's Optimizer não funciona você não pode ou não quer....

Então sim.... Sou um comerciante, mas não toque em Reshetov!!!!!!

 
Maxim Dmitrievsky:

Como um cuspo na alma agora. Onde está o controle de risco :)

Psicologia é uma porcaria.... :-( Todas as perdas são baseadas em emoções..... Precisa de uma coruja comercial normal.... Pena que não existam programadores MQL4 neste fórum :-(
 
Mihail Marchukajtes:

Bem, aqui estamos nós. Wizard of Trembling!!!!! O seu está ocupado, eu lhe peço adeus. Selavey!!!!!



Espero que o Feiticeiro, você dê outra pérola poética, sobre esta situação!!!! Eu gosto muito deles. Mas é bom estar no assunto e agradável de ler :-)
