Vou reformular a tarefa.
Dê-nos o código do seu modelo para negociar em D1, você não pode dar um modelo treinado também, seu código deve correr e treinar o modelo em nosso servidor, precisamos conhecer e entender toda a estratégia.
Como resultado, vamos pagar-lhe um pouco pela sua estratégia perfeita e vamos continuar a lucrar sem si.
É uma armadilha.
Todas as pessoas adequadas se afastaram dele, apenas as equipes "vamos treinar gbm otimizando grãos aleatórios e talvez funcione" são deixadas.
Todas as 2 ou 3 pessoas saíram de lá :)
Eu quero fazer uma distribuição normal como um indicador. Quem me pode falar sobre as fórmulas, e se funcionar, eu afixarei o indicador aqui.
Parece claro com o desvio padrão: a raiz quadrada da soma dos deltas (momentos, preço corrente menos média) é extraída, mas e,x,μ - a expectativa matemática (valor médio) não é clara como obter.
Eis como entendi o indicador: em azul sigma de desvio padrão, em laranja expectativa matemática (média). Ou melhor, eu tenho o desvio padrão do sigma, cada barra do histórico do "p-bar".
Baseado emhttps://www.mql5.com/ru/articles/1492
Eu comentei as linhas do código. Não achas difícil verificá-lo.
Oh, ele está a ver. Ele até sabe como acaba.) Veja o vídeo. O cara disse bem sobre o "problema de validação", mas o principal é sair a tempo))))
Não é possível fazer o download do arquivo. Mas ainda bem que estás no assunto. Continua a ver, acho que esta semana será relevante....
Hmmm... É o seu preditor a dizer-lhe o que vai acontecer ou é você que se está a virar contra Nostradamus??
Bem, aqui estamos nós. Wizard of Trembling!!!!! O seu está ocupado, eu lhe peço adeus. Selavey!!!!!
lucro: -49 ,17%
Infelizmente, não só te desgraçaste a ti próprio como também ao Yuri Reshetov.
como se você cuspisse na alma agora mesmo. E onde está o controle de risco :)
Reshetov why???? Eu não entendo. A minha troca não tem nada a ver com o trabalho dele. Mais uma vez, todos são bons na treta, mas ninguém pode fazer nada de útil. Enviei-lhe o meu conjunto, queria ver o modelo construído pela sua IA para ter algo que o pudesse comparar, mas não o vi. E, portanto, como você pode criticar o trabalho se não comparar nem provar que o Reshetov's Optimizer não funciona você não pode ou não quer....
Então sim.... Sou um comerciante, mas não toque em Reshetov!!!!!!
Psicologia é uma porcaria.... :-( Todas as perdas são baseadas em emoções..... Precisa de uma coruja comercial normal.... Pena que não existam programadores MQL4 neste fórum :-(
Espero que o Feiticeiro, você dê outra pérola poética, sobre esta situação!!!! Eu gosto muito deles. Mas é bom estar no assunto e agradável de ler :-)