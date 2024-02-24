Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1239
Eu tenho uma classe menor. Tenho um erro de 0.14\0.4.
14% a 40% no teste?
bem, teste de treino 14 40
precisão e erro de classificação são coisas diferentes. precisão e % de amostra(test-train).
é claro em princípio - ultrapassa o traço... 0,6 precisão neste conjunto de dados no teste (20% da amostra) será suficiente...
erro de classificação até agora...muito tempo para refazer lá ))
Tenho 20% de treino em algibe, 80% de OOB, e fiz o mesmo aqui.
fiz isto em python e consegui isto.score(X,y,sample_weight=None)[fonte]
Retorna a precisão média dos dados de teste e das etiquetas.
Não percebo nada, hoje apanhei-lhe o jeito em python, vou tentar de novo amanhã. Se o teste e o vestígio são 50%, então é assim
O meu conjunto de dados (precisão) sobre este aqui é
tendência (80% da amostra) = 0,619
teste(20% da amostra) = 0,612 OOS
Um pouco de escavação, de cabeça para baixo. É assim que se faz, não 20% do teste))))
50% não é suficiente, 300 de observação não é nada.
Aprender por 20% é algo novo))
Acho que o erro lá não mudou muito, por isso o fiz dessa forma, uma forte regularização em suma.
Como poderia não ter mudado? 14 e 40% é uma grande diferença.
Por exemplo, 60x60 como em Wizard - isso é verdade!
O mesmo que eu fiz com o Doc e o Toxic, Python e R não têm isso...não te vou dizer...
Bem, vamos verificar todos os modelos que estão em python... quero dizer, os que estão em circulação... não até amanhã... não até amanhã...Talvez precisemos de mais algum pré-processamento.
Você não entende que não pode ganhar dinheiro em forex?)
É mais fácil tornar-se um programador e conseguir um emprego bem pago do que envolver-se neste masoquismo.
em resumo, em erro de classificação de algibeira e logloss... A perda de madeira não faz qualquer sentido, o erro de classificação na floresta cai a zero numa amostra de estagiário>0.8 e oob 0.2
rmse não é bom para classificação
Foi por isso que tirei uma pequena amostra de treino, para algum tipo de erro, mas ainda é pequena. Eu não sei como comparar com o Python.