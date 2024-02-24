Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2433
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Implementou o algoritmo sobre os princípios da "base de conhecimento" versão 1.0.0 :)
Como é determinada a largura e a altura da "zona"?
Como você pondera a resposta das regras a partir da base?
Como é determinada a largura e a altura da "zona"?
Como você pondera a resposta das regras a partir da base de conhecimento?
Eu não peso as regras porque não as tenho na "base de conhecimento". Ainda não, eu tenho tudo feito na forma de imagens, como uma pessoa.
Quanto à largura da zona, você precisa revelar todo o conceito, eu direi a essência sem revelar os detalhes, só porque é longa...
Temos um padrão actual (últimos n preços ou o que quer que seja)
Na "base de conhecimento" estou procurando os mesmos padrões e ver como eles acabaram.
Claro que preciso de traduzir os padrões para um domínio de coordenadas normalizado.
Temos uma espécie de caos nas trajectórias dos padrões, nada de interessante.
Apenas uma observação: é assim que você tenta prever suas tendências, ZZ e outras coisas (elipses azuis).
Estás a mexer com o mais puro caos.
Ok, continua, mas é o caos? Se o olharmos com um olho humano, podemos ver que existe uma certa consistência nas três trajectórias, ou seja, podemos ver a zona a partir da qual o preço salta para baixo em todos os três casos
O algoritmo faz esta pesquisa automaticamente.
A resposta à pergunta :
Como é determinada a largura e a altura da "zona"?
É a largura da zona encontrada, e é sempre diferente por razões objectivas.
Além disso, convertemos a zona encontrada de volta das coordenadas normalizadas para coordenadas absolutas e obtemos a zona de ricochete esperada.
É assim tão simples))
Quanto mais inteligente o algoritmo de busca de padrões no BR e quanto mais rico o próprio BR, mais inteligente o robô é
Eu não peso os enxertos porque não os tenho na minha "base de conhecimento". Ainda não, tenho tudo feito na forma de imagens, como uma pessoa...
Quanto à largura da zona, tens de revelar todo o conceito, vou dizer a essência sem revelar detalhes, só porque é longa...
Temos um padrão actual (últimos n preços ou o que quer que seja)
Na "base de conhecimento" estou procurando os mesmos padrões e ver como eles acabaram.
Claro que preciso de traduzir os padrões para um domínio de coordenadas normalizado.
Temos uma espécie de caos nas trajectórias dos padrões, nada de interessante.
Apenas uma observação: é assim que você tenta prever suas tendências, ZZ e outras coisas (elipses azuis).
Estás a mexer com o mais puro caos.
Ok, continua, mas é o caos? Se o olharmos com um olho humano, podemos ver que existe uma certa consistência nas três trajectórias, ou seja, podemos ver a zona a partir da qual o preço salta para baixo em todos os três casos
O algoritmo faz esta pesquisa automaticamente.
A resposta à pergunta :
Esta é a largura da zona encontrada, é constantemente diferente por razões objectivas.
Depois transferimos a zona encontrada de volta das coordenadas normalizadas para as coordenadas absolutas e obtemos a zona de ricochete esperada.
(É isso, é fácil))
A abordagem é interessante.
O principal é simples e claro. Além disso, você pode invariar os prazos, ou seja, você pode encontrar um padrão no diário e usá-lo nos minutos
Não seria mais fácil medir a sua série com entropia e compreender o que existe?
O que tem a entropia a ver com isso?
O que tem a entropia a ver com isso?
a previsibilidade da série
a previsibilidade da fila
Não entendes nada, lê o meu post com atenção.
Não entendes nada, relê o meu post com atenção.
Eu fiz isto há meio ano ou mais através do agrupamento. As suas construções são hipotéticas, em novos dados vai ser diferente, porque você nem sequer olhou para a entropia, que não é diferente de sbAcho que até mostrei pacotes dos mesmos grupos com certas "zonas" onde as encomendas pendentes foram colocadas. Escreveu um bot, verificou-o no testador, mas infelizmente
O algoritmonão vê novos dados há mais de 2 meses, toma decisões baseadas em dados bastante desactualizados, mas parece-me bastante adequado...
Aqui está o gráfico de hoje de 5 minutos do EUR.
A eurva é o gráfico de hoje de 5min).