mytarmailS:
6 comércios
>40% de aterrissagens...
Um comerciante de Deus, com um grande futuro,
centena de informações
Você também não tem uma, mastigue a banha :)
 
Maxim Dmitrievsky:
Eu adicionei sobre baskaks para deixar mais claro

Baskak é um representante doMongolkhan nas terras conquistadas, um cobrador de impostos(bailiff [1]).

 
Vladimir Baskakov:
Nem sequer tens isso, mastiga a tua gordura:)

Um macaco é um comerciante melhor ))))) Eu teria vergonha de o mostrar.

 
Maxim Dmitrievsky:
Aqueles que nem sequer sabem o que é RNM, podem ser enviados com segurança para o MPC, ou ler todo o tópico desde a primeira página, folheando com força os impulsos verbais da Rena e dos baskaks voadores. Pois eles nunca entenderão a filosofia do tema :)

Você sabe o que é um PLM?

 
Sergey Chalyshev:

Você sabe o que é PLM?

Você também sugere que eles joguem pôquer nas cartas do Carnot ))))


YURY_PROFIT:


não funciona, pelo menos escrever no fórum sobre a qualidade dos produtos no Mercado não faz sentido.

De acordo com a administração, o comparecimento dos clientes ao fórum tende a zero, eles só são marcados na página principal

 
Igor Makanu:

Você também sugere que eles joguem pôquer nas cartas do Carnot )))))

)))

Eu prefiro Preferência).

 

Implementou um algoritmo baseado nos princípios da "base de conhecimento" versão 1.0.0 :)

Diferenças em relação aos "clássicos" de classificação...

1) Algoritmo não é treinado em etiquetas de classe, não tem nenhuma etiqueta, mas há "memória" (base de conhecimento).

2) Há uma forte suspeita de que, em princípio, não há reconversão...

3) O algoritmo não prevê o próximo momento no tempo (não prevê a tendência actual), mas prevê zonas de inversão do mercado

4) Não foram utilizados classificadores e regressores, mas redução de dados (redução de dimensões) e agrupamento


A imagem mostra zonas de suporte e resistência desenhadas pelo algoritmo. A cor escura indica um pd/p com uma probabilidade baixa de +- 50%.

A cor brilhante representa áreas onde o algoritmo é 75% certo e acima.

O momento em que a zona aparece no gráfico é indicado por um ponto no gráfico, bem ou o início da própria zona...

Algorithm não vê novos dados há mais de 2 meses, estes estão a tomar decisões baseadas em dados bastante desactualizados, mas para mim bastante adequados ...


Aqui está o gráfico de hoje de 5 minutos do EUR.


Não sei porque devo manter um robô tão forte no meu robô comercial, mas não acho que seja muito preciso, acho que parece que o mercado está a melhorar ...


Estou planejando fazer um robô realmente forte em uma poderosa "base de conhecimento", mas é difícil, estou pensando em sua implementação, meu palpite é que tal robô pode pesar dezenas de gigabytes, mas ele deve trocar bem...

É tudo por agora...

 
mytarmailS:

mas deve trocar bem...

É tudo por agora...

Por que você pintou tanto sobre o gráfico que não consegue vê-lo, mesmo que seja o autor?

no mínimo, desenhar setas de entrada/saída para o sistema de negociação, o ideal é que isto seja testado pelo testador

no mínimo, o TS invertido (sinal de compra termina com um sinal de venda e vice-versa) não vai funcionar,

mas talvez pequenas decolagens funcionem, embora por que é melhor que os indicadores comuns, vou ficar calado sobre drawdowns, porque não é o principal, certo? ))))


ZS: se você "virar" as setas, eu acho que nada vai mudar ;)

 
Igor Makanu:

por que você pintou tanto sobre o gráfico que mesmo como o autor você não consegue ver nada?

Os pontos não são para isso, leia a descrição cuidadosamente, apenas as zonas são importantes
 
Maxim Dmitrievsky:
Aqueles que nem sequer sabem o que é RNM, podem ser enviados com segurança para o MPC, ou ler todo o tópico desde a primeira página, folheando com força os impulsos verbais da Rena e dos baskaks voadores. Porque eles nunca vão entender a filosofia do tema :)

você já está na página 10 da página do neurônio do ameixoador estonteante.

fazer algo sobre isso.

