Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2313
Em teoria, sim.
Mas mesmo assim, qual é o objectivo da acção?
Não se pode discutir com isso, não vale a pena...
Precisamos de obter 10 de 100. Existe uma solução?
Não sei como funciona em algibe, tente puxar informações da função psa e ver quantos componentes você precisa para obter o suficiente para descrever 100 prêmios.
Ou apenas pegar nas primeiras n colunas do psa e do rolo de vapor...
Mas tudo isto é inútil... se você tem 50k características, você precisa de Rsa, mas se você quer brincar sem entender o que você está fazendo, você não precisa de Rsa, o resultado será pior do que sem Rsa com 99,999...% de probabilidade...
É necessário obter 10 de 100. Existe uma solução?
Pegue os 10 primeiros componentes da matriz da cov.
A matriz não vai funcionar - é 100x100.
Não precisamos de 10x10 ou 10x100, precisamos de fazer alguns cálculos para obter 10x1000. Isto é, para cada uma das 1000 linhas de matriz preciso de 10 GCs.
Tanto quanto me lembro, cada ponto componente é uma soma de produtos de valores de atributo pelos seus covalores.
fazer as contas e compará-las com o sklearn.
A matriz pode acabar por ser invertida, depois a partir do fim. Isto tem de ser verificado adicionalmente lá.
Em geral, você precisa de ciclos como os acima.
s (bestfeatures)é apenas o número de componentes que são selecionados para treinamento.
valor de cada componente é multiplicado pelo valor de cada atributo e depois são adicionados juntos. E assim para cada linha de entrada.
Tenho de me lembrar, não tenho tempo. Eu tenho que ler a documentação.
Agora está tudo bem.
Decidiu ver o que está dentro da rede, em cada camada. Reduziu a dimensionalidade via ump a dois componentes em cada camada
Uma rede com três camadas internas, quase destreinadas, apenas 400 exemplos... mas ainda assim divertida de se ver...
Como conseguiu isso?
Qual é a dimensão de saída?
Ludwig tem modelos de aprendizagem profunda sem a necessidade de escrever código, sem conhecimentos de programação necessários para ensinar o modelo:
Instalou-o recentemente. Ainda não cheguei a verificar. Eles prometem milagres.