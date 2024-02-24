Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2310

Novo comentário
[Excluído]  
Valeriy Yastremskiy:

Nada, para cada um, para o seu.


se não for uma perda de tempo, claro.
 
Maxim Dmitrievsky:
então eu tenho uma pergunta para os Tsosniks. Como bpf é melhor do que acf para encontrar ciclos/dependências?

O PF irá mostrar números de frequência específicos?

Nada, um converte para o outro.


Se você puxar os resultados pelas orelhas, a entrada da moeda pode mostrar 1000%, se você fizer isso honestamente, então qualquer método irá mostrar -+slip.

[Excluído]  
Rorschach:

A PF irá mostrar números de frequência específicos?

Se você desenhar os resultados pela orelha, então a entrada da moeda pode mostrar 1000%, se você fizer isso honestamente, então qualquer método irá mostrar -+slip.

O objectivo é ter lucro. Ninguém quer saber se é honesto ou não. O objectivo é ter lucro e ninguém se preocupa muito com isso.

mas se passar o teste não ajustado de 5-10 anos, ou pelo menos 2 anos, já é normal
 
Maxim Dmitrievsky:

Não há um TS inexpugnável em forex, é um bom lugar para começar, acho eu.

Qual é a diferença entre tsos ou econometria?

[Excluído]  
Rorschach:

Que diferença faz, então, se é csos ou econometria?

Não faço ideia, ultimamente há muita propaganda em torno dos csos.

 
Maxim Dmitrievsky:

Não faço ideia, é que ultimamente tem havido muita propaganda em torno da CSA.

Na minha opinião, a análise técnica, econometria e todo o tipo de outras coisas podem ser facilmente explicadas com tsos, então por que não tsos?

[Excluído]  
Rorschach:

Pura opinião minha, análise técnica, econometria e todo tipo de outras coisas podem ser facilmente explicadas com a ajuda de tsos, então por que não tsos.

Apenas a minha opinião - os tsos ainda não conseguiram explicar nada, excepto que o mercado é um centavo e tudo é lixo.

Para não falar dos curiosos camaradas como Oleg, o tratorista, e Rena
 
Maxim Dmitrievsky:

Puro meu - os tsosnickers ainda não conseguiram explicar nada, exceto que o mercado é um sb e tudo é fútil.

Para não falar dos curiosos camaradas como Oleg, o tratorista, e Rena

Porque ossosniks não fazem malabarismos com fórmulas para se convencerem de algo.

Os matemáticos nem se incomodarão com isso, porque perceberão imediatamente que não há nada a fazer.
[Excluído]  
Rorschach:

Porque ossosniks não fazem malabarismos com fórmulas para se convencerem de algo.

E os matemáticos não o farão, porque perceberão imediatamente que não há nada a fazer aqui.

Então a presença deles aqui é estranha, já que todos eles aprenderam o Tao há muito tempo.

 
Maxim Dmitrievsky:

Então a presença deles aqui é estranha, já que todos eles aprenderam o Tao há muito tempo.

tudo é imho, todas as coincidências são coincidentes

1...230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317...3399
Novo comentário