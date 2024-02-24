Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2310
Nada, para cada um, para o seu.
então eu tenho uma pergunta para os Tsosniks. Como bpf é melhor do que acf para encontrar ciclos/dependências?
O PF irá mostrar números de frequência específicos?
Nada, um converte para o outro.
Se você puxar os resultados pelas orelhas, a entrada da moeda pode mostrar 1000%, se você fizer isso honestamente, então qualquer método irá mostrar -+slip.
O objectivo é ter lucro. Ninguém quer saber se é honesto ou não. O objectivo é ter lucro e ninguém se preocupa muito com isso.mas se passar o teste não ajustado de 5-10 anos, ou pelo menos 2 anos, já é normal
Não há um TS inexpugnável em forex, é um bom lugar para começar, acho eu.
Qual é a diferença entre tsos ou econometria?
Não faço ideia, ultimamente há muita propaganda em torno dos csos.
Na minha opinião, a análise técnica, econometria e todo o tipo de outras coisas podem ser facilmente explicadas com tsos, então por que não tsos?
Apenas a minha opinião - os tsos ainda não conseguiram explicar nada, excepto que o mercado é um centavo e tudo é lixo.Para não falar dos curiosos camaradas como Oleg, o tratorista, e Rena
Porque ossosniks não fazem malabarismos com fórmulas para se convencerem de algo.Os matemáticos nem se incomodarão com isso, porque perceberão imediatamente que não há nada a fazer.
Então a presença deles aqui é estranha, já que todos eles aprenderam o Tao há muito tempo.
tudo é imho, todas as coincidências são coincidentes