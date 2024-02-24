Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2305
Enquanto eu mexo com Fourier, esbocei um exemplo
Topo:
Em baixo:
consegues decifrar o que isto significa?Zero absoluto em DSP, cosines e sines
Imagem interessante
Eu nem sei o que comentar. Na figura superior estão os incrementos e seu cúmulo, na figura inferior estão seus espectros. Para os 3 pecados no espectro, você pode ver claramente.
Então, como tirar proveito disso?
No espectro incremental vemos 3 picos, aplicamos um filtro a eles, extrapolamo-los, lucramos
o período dos picos não mostra do que se deve contar.
há algum em Python?
o período de pico não mostra o que contar a partir do que
Para 1024 amostras da série original o período de 64 será de 1024/64+1=17 pontos, no 1º ponto há um componente constante. As frequências são espelhadas em relação a 1024/2, ou seja, haverá dois picos (no início e no fim)
Eu não tenho. Há apenas uma transformada de Fourier e é isso. Gerou a sequência, fez a transformação, traçou-a.
Eu não testei o código:
quais são as aulas desta foto?
Na coluna da esquerda, duas classes (azul e vermelho)