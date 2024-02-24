Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1804
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Então estou a perguntar - tentaste do outro lado? Ela também não sabe que saiu, pois não? - Tu e eu sabemos que a tabela vai para a direita, não lhe digas! ))
Eu tentei, não faz diferença. Mas se o teste for para a direita, então já é muita água quando começa a negociar. É melhor rastrear a última data, imha, então a probabilidade de lucro é maior.
É melhor fazer um estagiário de últimos dados, imha, então há uma maior probabilidade de lucro.
sim, é claro
A questão é determinar a vida útil do TS - se você pode determiná-lo, tudo está bem - troque-o por um tempo - ensine-o - troque-o novamente - ensine-o...
Não tenho dados suficientes para o teste, é por isso que sugiro verificar tanto a mão direita como a esquerda, embora não faça sentido olhar profundamente para o histórico, a volatilidade muda o tempo todo, por isso apenas alguns anos são relevantes, pelo menos uso a genética para opções de 1,5 anos, teste de avanço por 6 meses, às vezes por um ano, mais de um ano o TS normalmente mostra um levantamento pesado, não aquele que eu gostaria
sim, é claro
a questão é determinar o tempo de persistência do TS - se você pode determiná-lo, então tudo está bem - trocou seu tempo - ensinou-o - trocou-o - ensinou-o...
Não tenho dados suficientes para o teste, é por isso que sugiro verificar tanto o lado direito como o esquerdo, embora não faça sentido olhar profundamente para o histórico, a volatilidade muda o tempo todo, é por isso que apenas alguns anos são relevantes, pelo menos uso a genética para opções de 1,5 anos, teste forward por 6 meses, às vezes por um ano, mais de um ano TS tem um grande drawdown - não aquele que eu gostaria
Não há sinais qualitativos, eu tenho que inventar uma bicicleta. Se você tirar 5X da bandeja, então é um bom modelo de qualquer maneira.
não há características de qualidade, você tem que inventar uma bicicleta. Se o 5X vai ser rejeitado pelo Train, então é um bom modelo de qualquer maneira.
Esse é o problema, não adivinhe o futuro - quanto tempo vai demorar, mas planeje-o
Quando se trata de crescimento de depósitos, quanto mais longe do OOS, maior a probabilidade de começar a perder, e se o lote tiver aumentado, maior a probabilidade de sair à velocidade do cometa ))))
Se eu olhar para os sinais, eu vi um gráfico suave com pequenos drawdowns, mas quando eu olho para os negócios, tudo está claro, o TS parou de funcionar, mas o drawdown é muito maior do que quando eu comecei o TS.... como se o anti-Martingale triunfasse - o tópico é antigo ;)
este é o problema, não adivinhe o futuro - quanto tempo ele vai durar, mas planeje-o
quanto às observações, a principal maneira de descarregar é depositar % do depósito quando o depósito cresce, quanto mais longe do saldo, mais provável é que as perdas comecem, e se o lote aumentou, mais provável é que descarreguem à velocidade de um cometa)))
Se eu olhar para os sinais, vejo um gráfico suave com pequenos drawdowns, mas quando olho para os negócios, tudo está bem, o TS parou de funcionar e o drawdown é muito maior do que quando comecei o TS.... como se o anti-Martingale triunfasse - era um tópico antigo ;)
De qualquer forma, se você tem alguma idéia do que pode ser aparafusado nas fichas kach-ve, eu posso verificar muito rapidamente )
Já tentei tanto incrementos e regressões como outras coisas, os resultados são de caso para caso.a notícia no testador nunca foi feita, teria sido divertido brincar com eles.
2 anos EOC, treinamento de 5 meses
Para ser exacto, o período é de 2 anos). Muita coisa depende dos períodos. E modelagem para sobrepor, sem eles aparentemente em lugar nenhum. A questão é o período mínimo de validade.
(Desculpe, o período é de dois anos). Muita coisa depende dos períodos. E modelagem, como parece que não podemos passar sem ela. A questão é o período mínimo de confiabilidade.
No eurobucks quase todas as características são bem treinadas durante 2-3 anos, há evidentemente um padrão. Com outros instrumentos é pior.
O bot realmente encontra o padrão, se é que existe um. Mas eles não desempenham um papel especial.
a notícia no testador não foi feita, seria divertido brincar com eles.
Notícias se apenas para analisar um arquivo baixado, é cerca de 10 anos, eu acho quehttps://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773
Mas sim, há muito tempo que eu queria vasculhar as notícias rápida e facilmente)
Notícias se apenas para analisar um arquivo baixado, é cerca de 10 anos, eu acho quehttps://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773
Mas sim, durante muito tempo eu quis vasculhar as notícias rápida e facilmente)
não quer incomodar, sincronizar com o testador de dados ... Bae :) embora ... que se lixenotícias no testador é o melhor que há
No Eurobucks quase qualquer chip durante 2-3 anos aprende bem, há claramente um padrão lá. Com outros instrumentos, é pior.
Eu diria também que preciso de aprender pelo instrumento). Se a matriz muda durante um período menor do que o necessário para a aprendizagem, provavelmente é SB).